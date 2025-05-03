¡ÖÆüËÜ¤ÎËüÇî¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¡×¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬ÂçºåËüÇî¤ËÊú¤¯ÉÔËþ¤È¤Ï¡£¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼µé¡É¤Î¼Á¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¡©
2025Ç¯4·î13Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£10·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
158¥«¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ7¤Ä¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤¬ËüÇî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤Ê¤É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²ÐÀ±¤Îð¨ÀÐ¡ÊÆüËÜ´Û¡Ë¤ä¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤ÎÄ¾É®¤Î¥Ç¥Ã¥µ¥ó¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡Ë¡¢Ìó2000Ç¯Á°¤Î¥Ï¥¹¥â¥óÄ«½é´ü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë·úÃÛÀÐ¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë´Û¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤°äÊª¤âÂçºå¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤Î¡ÖËüÇî²ñ¾ì¤Î¥È¥¤¥ì¡×
¤¿¤À³¤³°¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¢¤Þ¤êË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤ËËüÇî¤òË¬Ìä¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤é¤ÎÊó¹ð¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£É®¼Ô¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤«¤é¤â¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ËËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«Êý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤¹¤Ç¤ËÊóÆ»¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³«ºÅ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤¬ÍøÍÑ¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÊØ¤µ¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎËþÂÅÙ¤òÂçÉý¤ËÄã²¼¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿²ñ¾ìÆâ¤ÎÃÏ¿Þ¤¬ÍÎÁ¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤â¡£³Î¤«¤Ë¡¢Í·±àÃÏ¤Ç´ÛÆâ¥Þ¥Ã¥×¤¬ÍÎÁ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ó¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ËüÇî¤ò·úÀß¤·¤¿Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë¥«¥¸¥Î¥ê¥¾¡¼¥È¤ò³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼þÊÕ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ïº£¸å¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËüÇî²ñ¾ì¼«ÂÎ¤Ï°ì»þÅª¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤Ê¤ÉSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö2½µ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö7·î¤ËËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ËüÇî¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Íµ¤¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëËüÇî¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³°¹ñ¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÆüËÜ¿ÍÍè¾ìµÒ¤¬´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤Þ¤ÀÀè¤ÎÄ¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»³ÅÄ ÉÒ¹°
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¸¦µæ¼Ô¡£¹ÖÃÌ¼Ò¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¼Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤Ç¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£ ¹ñºÝ¾ðÀª¤ä¼Ò²ñÌäÂê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¹õ¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¼¥í¥Ç¥¤ ÊÆÃæÏª¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¤¬À¤³¦¤òÇË²õ¤¹¤ë¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ °ÅÌö¤¹¤ë¼¡¤Î¥¢¥ë¥«¥¤¥À¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¸¡»ë¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥È¡¼¥Þ¥¹Ìî¸ý¤Î°ä¸À¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØCIA¥¹¥Ñ¥¤ÍÜÀ®´± ¥¥è¡¦¥ä¥Þ¥À¤ÎÂÐÆü¹©ºî¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¤Îº£¡Ù¡ÊKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤«¤é¶ô¤¤¥â¥Î¤Ë¤µ¤ì¤ëÆüËÜ MI6¡¢CIA¤Î¸·Èë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥×¡¼¥Á¥ó¤È½¬¶áÊ¿ ÆÈºÛ¼Ô¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @yamadajour¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
(Ê¸:»³ÅÄ ÉÒ¹°)
158¥«¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ7¤Ä¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤¬ËüÇî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤Ê¤É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²ÐÀ±¤Îð¨ÀÐ¡ÊÆüËÜ´Û¡Ë¤ä¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤ÎÄ¾É®¤Î¥Ç¥Ã¥µ¥ó¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡Ë¡¢Ìó2000Ç¯Á°¤Î¥Ï¥¹¥â¥óÄ«½é´ü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë·úÃÛÀÐ¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë´Û¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤°äÊª¤âÂçºå¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°¤ÎÈ¿±þ¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¼Â¤Ïº£¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÝÍÎ¨¤Ï17.5¡ó¤Ç¡Ê2024Ç¯Ä´ºº¡Ë¡¢¶áÇ¯¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¹ñ³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËüÇî¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢³°¹ñ¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤Å¸¼¨ÉÊ¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¿Í¤ÈÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¤Î°ÕµÁ¤Ï¤¢¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À³¤³°¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¢¤Þ¤êË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤ËËüÇî¤òË¬Ìä¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤é¤ÎÊó¹ð¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£É®¼Ô¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤«¤é¤â¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ËËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«Êý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤¬ÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£¼çÍ×¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬Í½Ìó¤äÃêÁª¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¿ô¤ÎÂÎ¸³¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢ÌÜ¶Ì¤ÎÅ¸¼¨¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º®»¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²ñ¾ì¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢ÌÜ¶ÌÅ¸¼¨¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ç¤ËÊóÆ»¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³«ºÅ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤¬ÍøÍÑ¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÊØ¤µ¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎËþÂÅÙ¤òÂçÉý¤ËÄã²¼¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿²ñ¾ìÆâ¤ÎÃÏ¿Þ¤¬ÍÎÁ¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤â¡£³Î¤«¤Ë¡¢Í·±àÃÏ¤Ç´ÛÆâ¥Þ¥Ã¥×¤¬ÍÎÁ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ó¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎËüÇî¤Ï¡È»È¤¤¼Î¤Æ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤¬Á´ÂÎÅª¤ËËüÇî¤Î¤¿¤á¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¡Ö´Ê°×¡×¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£¡Ö2020 ¥É¥Ð¥¤ËüÇî¡×¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤¿Àß·×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎËüÇî¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤ÊÂ¤¤ê¤Ç¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËüÇî¤ò·úÀß¤·¤¿Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë¥«¥¸¥Î¥ê¥¾¡¼¥È¤ò³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼þÊÕ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ïº£¸å¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËüÇî²ñ¾ì¼«ÂÎ¤Ï°ì»þÅª¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
ËüÇî¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥Éµé¤Î¼Á¡×¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¡©¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤ÅÀ¤À¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔËþ¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³°¹ñ¿Í¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤½¤ì¤¹¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÆü±¢¤ä±«½ü¤±¤¬¤Ê¤¤¡£ÁÔÂç¤Ê¥ê¥ó¥°¾õ¤Î²°º¬¤â¡¢É÷±«¤ò¤·¤Î¤°¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£¤Þ¤¿¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
YouTube¤Ê¤ÉSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö2½µ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö7·î¤ËËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ËüÇî¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Íµ¤¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëËüÇî¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³°¹ñ¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÆüËÜ¿ÍÍè¾ìµÒ¤¬´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤Þ¤ÀÀè¤ÎÄ¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»³ÅÄ ÉÒ¹°
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¸¦µæ¼Ô¡£¹ÖÃÌ¼Ò¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¼Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤Ç¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£ ¹ñºÝ¾ðÀª¤ä¼Ò²ñÌäÂê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¹õ¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¼¥í¥Ç¥¤ ÊÆÃæÏª¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¤¬À¤³¦¤òÇË²õ¤¹¤ë¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ °ÅÌö¤¹¤ë¼¡¤Î¥¢¥ë¥«¥¤¥À¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¸¡»ë¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥È¡¼¥Þ¥¹Ìî¸ý¤Î°ä¸À¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØCIA¥¹¥Ñ¥¤ÍÜÀ®´± ¥¥è¡¦¥ä¥Þ¥À¤ÎÂÐÆü¹©ºî¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¤Îº£¡Ù¡ÊKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤«¤é¶ô¤¤¥â¥Î¤Ë¤µ¤ì¤ëÆüËÜ MI6¡¢CIA¤Î¸·Èë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥×¡¼¥Á¥ó¤È½¬¶áÊ¿ ÆÈºÛ¼Ô¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @yamadajour¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
(Ê¸:»³ÅÄ ÉÒ¹°)