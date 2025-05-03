29ºÐà¼ò¹ë½÷Í¥á¤¬»öÌ³½ê°ÜÀÒ¤Ç¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö¥Ð¥ê¥¥ã¥êOL´¶¡×¡Ö¤á¤Ã¤¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅÁÆ»»Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×
¹ë²÷¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×
¡¡29ºÐà¼ò¹ë½÷Í¥á¤¬Ä¹Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú½êÂ°»öÌ³½ê°ÜÀÒ¤Î¤´Êó¹ð¡Û¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ïºä¥Î¾å°«(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£4·î30Æü¤Ç13ºÐ¤«¤é½êÂ°¤·¤¿¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ç²á¤´¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£5·î¤«¤é¤ÏFOR YOU¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»ö¤òÌÀ¤«¤·¡¢Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¯Àëºà¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡×¤ÈÇö¤¤»ç¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê»Ñ¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¥ã¥êOL´¶¡×¡Ö¤á¤Ã¤¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅÁÆ»»Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºä¥Î¾å¤Ï2009Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÁ´¹ñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2009 THE PUSH!¥Þ¥ó¡×¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¡¦¥ë¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢19Ç¯¤«¤é¤ÏBS-TBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¹ë²÷¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤«¤é¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£