BUDDiiES¡¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×Âç¥È¥ê¤Ç½Ð±é
¡¡BUDDiiS¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten¡¡GirlsAward¡×¤ËÂç¥È¥ê¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡HARUKI¤Ï¡Öº£²óÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖÄ¹»þ´ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ÌµÍý¤»¤º¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¡ª¡×¤È¥Á¥ç¥¤Î·Á¤Ë¤·¤¿±¦¼ê¤Î¾å¤Ë¥°¡¼¤Ë¤·¤¿º¸¼ê¤ò¾è¤»¤Ê¤¬¤é°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖIris¡×¤Ê¤É3¶Ê¤ò²Î¾§¡£¶ÊÁ°¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖBUD¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÆ±¤¸Æ°¤¤Ç¿¶¤ê¡¢°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£