¡Ö¥¶¤è¤³¤Ï¤Þ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¡¢£²£¸£°£°¿Í¤¬±èÆ»À¹¤ê¾å¤²¡¡¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤ä¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥ÉÈäÏª
¡¡½é²Æ¤Î²£ÉÍ¤òºÌ¤ë¡ÖÂè£·£³²ó¥¶¤è¤³¤Ï¤Þ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ê¹ñºÝ²¾Áõ¹ÔÎó¡Ë¡×¤¬£³Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤Î»³²¼¸ø±à¤«¤é°ËÀªº´ÌÚÄ®¤Þ¤Ç¤ÎÌó£³¡¦£´¥¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢£¶£³ÃÄÂÎÌó£²£¸£°£°¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±èÆ»¤òËä¤á¤¿¸«ÊªµÒ¤¬Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¸©¡¢»Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¼çºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¡Öµ¤ÉÊ¡×¡ÖÍ§¾ð¡×¡Ö¾ðÇ®¡×¤È¥Ð¥é¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤´¤È¤Ë£³¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤¬¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤ä¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤òÈäÏª¡£Âç·¿¼«Æ°¼Ö¤òÁõ¾þ¤·¤¿£µÂæ¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¤â±èÆ»¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£