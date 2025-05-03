À¤ÅÄÃ«Àþ ³«ÄÌ100¼þÇ¯¡ª ¡È¿®¹æÂÔ¤Á¡É¤ò¤¹¤ë¼ãÎÓÆ§ÀÚ¤«¤é¾·¤ÇÅÅ¼Ö¤Þ¤Ç¡¢¶Ã¤¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢10Áª
1925Ç¯5·î1Æü¤Ë»°¸®Ãã²°¡Á²¼¹â°æ¸Í¤¬Á´ÄÌ¤·¤¿ÅìµÞÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¤Ç³«ÄÌ100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò·Ç½Ð¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¾þ¤Ã¤¿µÇ°¼ÖÎ¾¤ò4·î29Æü¤«¤éÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û100¼þÇ¯µÇ°¼ÖÎ¾¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¼ÖÆâ¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¼ÖÆâ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¶ÌÀîÀþ·òºß¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡ÖÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼Ì¿¿°ìÍ÷
½éÆü¤Î29Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÝºäÅ¸¿ÍÀ¤ÅÄÃ«¶èÄ¹¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ³«ÄÌ100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÈÓÅç¾ÍÉ×°Ñ°÷Ä¹¡¢ÅìµÞÅÅÅ´ÂåÉ½¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Î°ËÆ£ÆÆ»ÖÅ´Æ»»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢À¤ÅÄÃ«¤Þ¤Á¤Ê¤«´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î·¬Åç½ÓÉ§²ñÄ¹¡¢Âç¾ì²ÈÂè16ÂåÅö¼ç¤Ç°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂç¾ìÂå´±²°ÉßÊÝÂ¸²ñ¤ÎÂç¾ì¿®½¨Íý»öÄ¹¤ò¾·¤¤¤Æ½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÍèÉÐ¤ò¾è¤»¤Æ¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê±¿¹Ô¤Ç¡¢¾åÄ®¼Ö¸Ë¢ª²¼¹â°æ¸Í¢ª»°¸®Ãã²°¤ò±¿¹Ô¤·¤¿¸å¡¢±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤Ê¤ª100¼þÇ¯µÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡Ö¾·¤ÇÅÅ¼Ö¡×¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾¡×°Ê³°¤Î8ÊÔÀ®¤Ë½ç¼¡·Ç½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñÆ»246¹æ¤Î½ÂÂÚ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éËÜÀþ¤ª¤è¤ÓµÎÀþ¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»°¸®Ãã²°¡Á²¼¹â°æ¸Í¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤È¤¤¤¨¤É¤âÆ»Ï©¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÂ¸Â³¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ¤È²þÌ¾¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÀþÇÑ»ß¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢ÃÏ²¼Å´¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1977Ç¯¤ËÅìµÞ¿·¶ÌÀîÀþ¤È¤·¤Æ³«¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÈÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï½ÂÃ«¡ÁÃæ±ûÎÓ´Ö¤¬ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÌÀîÀþ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀþÏ©Éý¤Ï¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¥²¡¼¥¸¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÅÔÅÅ¤äÈ¡´Û»ÔÅÅ¤¬ºÎÍÑ¡¢ÅÔÅÅ¤È¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿µþ²¦¡¢µþÀ®¡¢µþµÞ¤Ê¤É¤âºÎÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢µþÀ®¤ÈµþµÞ¤ÏÉ¸½àµ°¡Ê1435mm¡Ë¤Ë²þµ°¤·¤¿¡£µþ²¦¤Î¤ß¤¬1372mm¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢µþ²¦¤ÈÄ¾ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤â1372mm¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¡£
À¤ÅÄÃ«Àþ¤Î½ªÅÀ¡¦²¼¹â°æ¸Í¤Ç¤Ïµþ²¦Àþ¤ÈÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤¬1372mm¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤ÀþÏ©Éý¤ÎÏ©Àþ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÀþÏ©¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î³°ÊÉ¤ä±Ø¹½Æâ¤Î¥É¡¼¥à¾õ¤ÎÅ·°æ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½ªÃå±Ø¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¡¢¡Ö´ØÅì¤Î±ØÉ´Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢µ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢ÀþÏ©1ËÜ¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¾è¼Ö¥Û¡¼¥à¤È¹ß¼Ö¥Û¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Î´ÊÁÇ¤Ê¤â¤Î¤À¡£
ÅÅ¼Ö¤Ï²£ÃÇÄ¾Á°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÄä»ß¤·¡¢¿®¹æ¤¬ÀÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÆ§ÀÚ¶è´Ö¤ÏÅÅ¼Ö¤¬Æ»Ï©¾å¤òÁö¤ë¡ÖÊ»ÍÑµ°Æ»¡×°·¤¤¤Ç¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ¤¬Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¾Ú¤Ê¤Î¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢¹¾¥ÎÅÅ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢ÅìµÞ¶ÌÀîÀþ¤ª¤è¤ÓÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¤ËÎ¤µ¢¤ê¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ë¶èÌ±¥»¥ó¥¿¡¼³«´Û»þ¤Ë¤Ï¼ÖÆâ¤ØÆþ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌî³°Å¸¼¨¤Î¤¿¤áÎô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤·¤Æ»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¡¢½¤Éü¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß2017Ç¯¤Ë¾·¤Ç¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤¬½éÅÐ¾ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï±¿¹Ô½ªÎ»¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ±¿¹Ô³«»Ï50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2019Ç¯¤ËºÆÅÐ¾ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÖÆâ¤â¾·¤Ç·¿¤Ä¤êÎØ¡¢¾²¤Ë¤ÏÆùµå¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¾è¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤ÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Ç¤Ï¾åÄ®¤Ï½»½ê¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶èÀ¤ÅÄÃ«¡£À¤ÅÄÃ«¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¶èÌò½ê¤äÂå´±²°Éß¡¢¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡¢¤½¤ì¤ËÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Î¾åÄ®¼Ö¸Ë¤â¤¢¤ê¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤ÅÄÃ«¤Î½»ÂðÃÏ¤ò¤Î¤ó¤Ó¤êÁö¤ëÀ¤ÅÄÃ«Àþ¡£¾·¤Ç¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ëÆÁ»û¡¢µÈÅÄ¾¾±¢¤òº×¤ë¾¾±¢¿À¼Ò¡¢À¤ÅÄÃ«¾ëÔ®¸ø±à¡¢Âå´±²°Éß¡¢¤½¤ì¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ö¤é¤ê»¶ºö¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤±èÀþ¤À¡£¤Î¤ó¤Ó¤êÁö¤ëÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿È¾Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡áÅìµÞ
(Ê¸:ÌîÅÄ Î´¡ÊÅ´Æ»¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡Ú²èÁü¡Û100¼þÇ¯µÇ°¼ÖÎ¾¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¼ÖÆâ¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¼ÖÆâ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¶ÌÀîÀþ·òºß¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡ÖÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼Ì¿¿°ìÍ÷
1. µÇ°¼ÖÎ¾¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ÎÁö¹ÔÀ¤ÅÄÃ«Àþ³«ÄÌ100¼þÇ¯µÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç½Ð¤·¡¢¼ÖÆâÃæÄß¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò4·î29Æü¤«¤éÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍèÉÐ¤ò¾è¤»¤Æ¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê±¿¹Ô¤Ç¡¢¾åÄ®¼Ö¸Ë¢ª²¼¹â°æ¸Í¢ª»°¸®Ãã²°¤ò±¿¹Ô¤·¤¿¸å¡¢±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤Ê¤ª100¼þÇ¯µÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡Ö¾·¤ÇÅÅ¼Ö¡×¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾¡×°Ê³°¤Î8ÊÔÀ®¤Ë½ç¼¡·Ç½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
2. ËÜÀþ¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢»ÙÀþ¤Î¤ß¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤¿¡Ö¶ÌÅÅ¡×Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ö¶ÌÅÅ¡×¡Ê¶ÌÀîÅÅµ¤Å´Æ»¡¢¤Î¤Á¤ËÅìµÞ¶ÌÀîÀþ¡Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¡ÁÆó»Ò¶ÌÀî±à¤¬ËÜÀþ¤Ç¡¢»ÙÀþ¤È¤·¤Æ»°¸®Ãã²°¡Á²¼¹â°æ¸Í¡Ê²¼¹â°æ¸ÍÀþ¡Ë¡¢Æó»Ò¶ÌÀî±à¡ÁµÎËÜÂ¼¡ÊµÎÀþ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏ©Àþ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñÆ»246¹æ¤Î½ÂÂÚ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éËÜÀþ¤ª¤è¤ÓµÎÀþ¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»°¸®Ãã²°¡Á²¼¹â°æ¸Í¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤È¤¤¤¨¤É¤âÆ»Ï©¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÂ¸Â³¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ¤È²þÌ¾¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÀþÇÑ»ß¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢ÃÏ²¼Å´¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1977Ç¯¤ËÅìµÞ¿·¶ÌÀîÀþ¤È¤·¤Æ³«¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÈÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï½ÂÃ«¡ÁÃæ±ûÎÓ´Ö¤¬ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÌÀîÀþ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
3. À¤ÅÄÃ«Àþ¤ÎÀþÏ©Éý¤ÏÆÃ¼ì¤Ê1372mmÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Ï¡Ö¶ÌÅÅ¡×¤Î»ÙÀþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¶ÌÅÅ¡×¤Ï½ÂÃ«¤ÇÅÔÅÅ¡ÊÅö»þ¤ÏÅìµþ»ÔÅÅ¡Ë¤ÈÀþÏ©¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÅÔÅÅ¤ÈÆ±¤¸ÀþÏ©Éý¤Ï1372mm¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀþÏ©Éý¤Ï¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¥²¡¼¥¸¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÅÔÅÅ¤äÈ¡´Û»ÔÅÅ¤¬ºÎÍÑ¡¢ÅÔÅÅ¤È¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿µþ²¦¡¢µþÀ®¡¢µþµÞ¤Ê¤É¤âºÎÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢µþÀ®¤ÈµþµÞ¤ÏÉ¸½àµ°¡Ê1435mm¡Ë¤Ë²þµ°¤·¤¿¡£µþ²¦¤Î¤ß¤¬1372mm¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢µþ²¦¤ÈÄ¾ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤â1372mm¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¡£
À¤ÅÄÃ«Àþ¤Î½ªÅÀ¡¦²¼¹â°æ¸Í¤Ç¤Ïµþ²¦Àþ¤ÈÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤¬1372mm¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤ÀþÏ©Éý¤ÎÏ©Àþ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÀþÏ©¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
4. ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½ªÃå±Ø¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»°¸®Ãã²°±ØÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Î»°¸®Ãã²°±Ø¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î±Ø¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î±Ø¤Ï»°¸®Ãã²°¥¨¥ê¥¢¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤ÎÄãÁØÅï¤Ë¤¢¤ë¡£
¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î³°ÊÉ¤ä±Ø¹½Æâ¤Î¥É¡¼¥à¾õ¤ÎÅ·°æ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½ªÃå±Ø¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¡¢¡Ö´ØÅì¤Î±ØÉ´Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢µ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢ÀþÏ©1ËÜ¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¾è¼Ö¥Û¡¼¥à¤È¹ß¼Ö¥Û¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Î´ÊÁÇ¤Ê¤â¤Î¤À¡£
5. ·ÙÊóµ¡¤â¼×ÃÇµ¡¤â¤Ê¤¤¼ãÎÓÆ§ÀÚ»°¸®Ãã²°¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤Ï¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¼ãÎÓ±Ø¤Î¼êÁ°¤Ç´Ä¼·ÄÌ¤ê¡Ê´Ä¾õ¼·¹æÀþ¡Ë¤È¸òº¹¤¹¤ë¡£¸òÄÌÎÌ¤ÎÂç¤¤ÊÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Î©ÂÎ¸òº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¿ÌÌ¸òº¹¤À¡£ÄÌ¾Î¡Ö¼ãÎÓÆ§ÀÚ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢·ÙÊóµ¡¤â¼×ÃÇµ¡¤â¤Ê¤¤Æ§ÀÚ¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤ÏÆ»Ï©¤Î¿®¹æ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²£ÃÇ¤¹¤ë¡£
ÅÅ¼Ö¤Ï²£ÃÇÄ¾Á°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÄä»ß¤·¡¢¿®¹æ¤¬ÀÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÆ§ÀÚ¶è´Ö¤ÏÅÅ¼Ö¤¬Æ»Ï©¾å¤òÁö¤ë¡ÖÊ»ÍÑµ°Æ»¡×°·¤¤¤Ç¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ¤¬Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¾Ú¤Ê¤Î¤À¡£
6. ¹¾¥ÎÅÅ¤ÎÊÝÂ¸¼ÖÎ¾µÜ¤Îºä±Ø¤ÎÏÆ¤Ë¤ÏÎÐ¿§¤ÎÅÅ¼Ö¤¬1Î¾ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¥ÎÅÅ601¹æ¤Ç¡¢Ê¿À®2¡Ê1990¡ËÇ¯¤Ë°úÂà¸å¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÀÅÂÖÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¹¾¥ÎÅÅ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢ÅìµÞ¶ÌÀîÀþ¤ª¤è¤ÓÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¤ËÎ¤µ¢¤ê¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ë¶èÌ±¥»¥ó¥¿¡¼³«´Û»þ¤Ë¤Ï¼ÖÆâ¤ØÆþ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌî³°Å¸¼¨¤Î¤¿¤áÎô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤·¤Æ»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¡¢½¤Éü¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
7. ¹¬Ê¡¤Î¾·¤ÇÅÅ¼ÖµÜ¤Îºä±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¹ëÆÁ»û¤Ï¡¢¡Ö¾·¤Ç¡×È¯¾Í¤ÎÃÏ¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß2017Ç¯¤Ë¾·¤Ç¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤¬½éÅÐ¾ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï±¿¹Ô½ªÎ»¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ±¿¹Ô³«»Ï50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2019Ç¯¤ËºÆÅÐ¾ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÖÆâ¤â¾·¤Ç·¿¤Ä¤êÎØ¡¢¾²¤Ë¤ÏÆùµå¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¾è¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤ÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8. ÅÉÁõ¤â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ê10ÊÔÀ®¡Ö¹¬Ê¡¤Î¾·¤ÇÅÅ¼Ö¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢ÎÐ¡¢ÀÄ¡¢»ç¡¢²«¿§¤Ê¤É¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÅÅ¼Ö¤¬¤½¤í¤¦¡£ÁíÀª10ÊÔÀ®¤¢¤ê¡¢¸òÂå¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9. ¾åÄ®¤ÎL¥«¡¼¥ÖËÜÍè¤Ê¤é¡¢¾®ÅÄµÞ¤Î¹ëÆÁ»û±ØÉÕ¶á¤«¤éÆîÅì¤Ë¿Ê¤á¤ÐºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç»°¸®Ãã²°¤Ë»ê¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢Å´Æ»¤ÎÍ¶Ã×¤ò¿Ê¤á¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÃÏ°è¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¾åÄ®¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ò¤è¤·¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¾åÄ®¤òÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢L»ú·¿¤ÎµÞ¥«¡¼¥Ö¤òÀÚ¤ëÀþ·Á¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤Ç¤Ï¾åÄ®¤Ï½»½ê¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶èÀ¤ÅÄÃ«¡£À¤ÅÄÃ«¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¶èÌò½ê¤äÂå´±²°Éß¡¢¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡¢¤½¤ì¤ËÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Î¾åÄ®¼Ö¸Ë¤â¤¢¤ê¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10. À¤ÅÄÃ«Àþ»¶ºö¤¤Ã¤×¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤Î1Æü¾è¼Ö·ô¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¤ÅÄÃ«Àþ»¶ºö¤¤Ã¤×¡×¤¬¤¢¤ë¡£»æ¤Î¤¤Ã¤×¡á380±ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾è¼Ö·ô¡ÊQ SKIP¡Ë¡á360±ß¡£ÉáÄÌ±¿ÄÂ¤Ï1¾è¼Ö¡á160±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢3²ó¾è¤ë¤À¤±¤Ç¥â¥È¤¬¼è¤ì¤ë¤¤ï¤á¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ê¤¤Ã¤×¤À¡£
À¤ÅÄÃ«¤Î½»ÂðÃÏ¤ò¤Î¤ó¤Ó¤êÁö¤ëÀ¤ÅÄÃ«Àþ¡£¾·¤Ç¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ëÆÁ»û¡¢µÈÅÄ¾¾±¢¤òº×¤ë¾¾±¢¿À¼Ò¡¢À¤ÅÄÃ«¾ëÔ®¸ø±à¡¢Âå´±²°Éß¡¢¤½¤ì¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ö¤é¤ê»¶ºö¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤±èÀþ¤À¡£¤Î¤ó¤Ó¤êÁö¤ëÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿È¾Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡áÅìµÞ
(Ê¸:ÌîÅÄ Î´¡ÊÅ´Æ»¥¬¥¤¥É¡Ë)