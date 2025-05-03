¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦±ºÅÄ¤¬ÂåÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡Ö·è¤á¤Æ¤ä¤ë¤¾¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä£²·³³ÚÅ·Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²£Ø¡½£±³ÚÅ·¡Ê£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡½£±¤ÇÆ±ÅÀ¤Î£¹²óÎ¢¡¢£²»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡££±¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éº¸Á°¤ËÂÇµå¤ò±¿¤Ö¤È¡¢º¸Íã¼ê¤¬½èÍý¤Ë¤â¤¿¤Ä¤¯´Ö¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤Î»³À¥¤¬À¸´Ô¡£¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡±ºÅÄ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦·è¤á¤Æ¤ä¤ë¤¾¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î´¶³Ð¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½È´¤±¤¿½Ö´Ö¤Ï²¿¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖÍî¤Á¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£»³À¥¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»³À¥¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼è¤ì¤¿£±ÅÀ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¥Ù¥ó¥Á¡¢´ÑµÒÀÊ¡¢¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½ÌÀÆü°Ê¹ß¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤âÏ¢ÀïÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢£²·³¤Ç·ë²Ì»Ä¤¹¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±·³ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×