¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ûºë¶ÌÂç²ñ¡¡¶¯ÂÇ¤Î±ºÏÂ³Ø±¡¡¢º£ÅÙ¤Ï4ÈÖ¡¦Æ£°æ¤¬1»î¹ç2È¯¡ª±ÃÌÀ¤âÌö¿Ê
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î½Õµ¨ºë¶Ì¸©Âç²ñ¤Ï3Æü¡¢½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ÃÌÀ¤È±ºÏÂ³Ø±¡¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£2¹»¤Ï17Æü¤Ë°ñ¾ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë´ØÅìÂç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡±ÃÌÀ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÁýÞ¼È»¿Í¤¬4²ó¤ò1¼ºÅÀ¤ÇÇ´¤ë¤È¡¢5²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿2ÈÖ¼ê¤ÎÅÄ¸ýÎËÊ¿¤¬5¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç8»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É»ÔÀî±Û¤ËÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë2¡½1¤Î1ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ³Ø±¡¤Ï2²ó¤Ë4ÈÖ¡¦Æ£°æ·òæÆ¤¬ÀèÀ©¤Îº¸±Û¤¨¥½¥í¡£2¡½0¤Î6²ó¤ÏÊ»»¦´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Æ£°æ¤¬¤³¤ÎÆü2È¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨¥½¥í¤Ç4ÅÀÌÜ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ³Ø±¡¤Ï3²óÀï¤Î¾åÈøÀï¤Ç¡¢ÎÓÅÄÂç¶õ¤¬1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî±ÛÅì¤â8²ó¤Ë6ÈÖ¡¦²¼ÅÄÎ°Ø¹¤¬2»àËþÎÝ¤«¤é¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÃÌÀ¤Ï½é¤Î½Õµ¨´ØÅìÂç²ñ½Ð¾ì¡£±ºÏÂ³Ø±¡¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê23ÅÙÌÜ¡£
¡¡·è¾¡¤Ï4Æü¡¢¸©±ÄÂçµÜ¸ø±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£