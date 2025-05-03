5·î3Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©¡¡ÀµÅú¡Ö3³ä¡×¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¼ã¼ÔÄ´ºº
¡¡·ûË¡µÇ°Æü¤Î3Æü¡¢ÆüËÜÊ¿ÏÂ°Ñ°÷²ñ¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£10¡¢20Âå¤òÃæ¿´¤Ë103¿Í¤¬²óÅú¡£¡Ö5·î3Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¤Ï30.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¸íÅú¤«Ìµ²óÅú¤¬69.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ûË¡¤Îºß¤êÊý¤òÊ¹¤¯¼ÁÌä¤Ç¤Ï64.1¡ó¤¬¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤È¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤ò´Þ¤á·×22.3¡ó¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤ò´Þ¤á·×13.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁèÊü´þ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿9¾ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·×46.6¡ó¤¬ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡ÖÉðÎÏ¤Ï²¿¤âÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Îµ½Ò¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï·×14.6¡ó¡£ÍýÍ³¤Ë¡Ö¼«±ÒÂâ¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡²óÅú¤·¤¿ÀéÍÕ»Ô¤Î¹â¹»3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö·ûË¡¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ê¹ñºÝ¾ðÀª°²½¤Î¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡ØÀïÁè¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È²ÈÂ²¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£