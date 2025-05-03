BUDDiiS¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥È¥ê¾þ¤ë FUMINORI¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥¤¥¸¤ê¤â¡ÚGirlsAward 2025SS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û10¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BUDDiiS¡Ê¥Ð¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBUDDiiS¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ç¥È¥ê¾þ¤ë
¡ÖIris¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿BUDDiiS¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸å¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡ÖUtopia¡ÊU¤Ï¥¦¥à¥é¥¦¥ÈÉÕ¤¡Ë¡×¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¡£2¶ÊÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢³Æ¡¹¸ÄÀ°î¤ì¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¡£KEVIN¤¬¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈäÏª¤·¤¿FUMINORI¤Î¡È¤¢¤Ã¤«¤ó¤Ù¡¼¡É¤ò¥¤¥¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤éÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡ÖBUD¡×¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¹ÖºÂ¤â¡£FUMINORI¤¬¡Ö¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼ÎÁ¤Ï1¿Í2±ß¡£¼ê¿ôÎÁ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¡ª¡×¤È¥»¥ë¥Õ¥Ü¥±¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¾Ð¤ï¤»¡¢ºÇ¸å¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤â´¬¤¹þ¤à¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1 Iris
M2 Ütopia
M3 BUD
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBUDDiiS¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ç¥È¥ê¾þ¤ë
¢¡BUDDiiS¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥È¥ê¾þ¤ë
¡ÖIris¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿BUDDiiS¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸å¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡ÖUtopia¡ÊU¤Ï¥¦¥à¥é¥¦¥ÈÉÕ¤¡Ë¡×¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¡£2¶ÊÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢³Æ¡¹¸ÄÀ°î¤ì¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¡£KEVIN¤¬¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈäÏª¤·¤¿FUMINORI¤Î¡È¤¢¤Ã¤«¤ó¤Ù¡¼¡É¤ò¥¤¥¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤éÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡BUDDiiS¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1 Iris
M2 Ütopia
M3 BUD
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û