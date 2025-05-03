653ps¤Ø´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ®¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡BMW XM¡Ê2¡Ë¡¡¡ÖM¡×¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¥¤¥¤SUV¤òºî¤ì¤ë
½¼Ê¬°Ê¾å¤ÎÁí¹ç653ps¡¡´üÂÔ¤Û¤ÉÂ®¤¯¤Ê¤¤¡©
BMW XM¤Î0-100km/h²ÃÂ®¤Ï4.3ÉÃ¤È¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤Ï½¼Ê¬°Ê¾å¡£È¯¿ÊÄ¾¸å¤«¤éÅÅµ¤¥¢¥·¥¹¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢³Î¤«¤ËÁêÅö±Ô¤¤¡£È¿ÌÌ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç653ps¤Ø´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Â®¤¯¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
BMW¤Ï¡¢¼Ö½Å¤ò¹ª¤ß¤ËÊñ¤ß±£¤¹µ»½Ñ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2710kg¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë½Å¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤À¡£´ðÁÃ¹ü³Ê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢BMW¤ÎCLAR¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡£Í¥¤ì¤¿ÈÆÍÑÀ¤È¤Í¤¸¤ê¹äÀ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¿·¤ÎM3¤¬·Ú¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¡¢¥³¥ì¤Ë¤¢¤ë¡£
BMW XM¡ÊËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë
¤µ¤é¤ËXM¤Ç¤Ï¡¢Êä¶¯ÍÑ¥Ö¥ì¡¼¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë²Ú¤ÊÆâÁõ¤È23¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁÈ¤ßÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢½Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
µ¯Æ°»þ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¡¢È¯¿Ê»þ¤Ï¤Û¤ÜÌµ²»¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÉ¬Í×¤Ê¤À¤±Æ§¤à¤È¡¢Àµ³Î¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç4.4L V8¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Â¨ºÂ¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢ÌÔÎõ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÄãÂ®°è¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
·Ú²÷¤ÇÀµ³Î¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¡¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¹Å¤¤
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥¹¤Ë¤¢¤ëÀÇ½¼«Ëý¤ÎSUV¤è¤ê·Ú²÷¡£È¿±þ¤âÀµ³Î¤Ç¡¢Áà½ÄÀ¤Ë¤ÏM¤é¤·¤µ¤¬¹á¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥«¥¤¥¨¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µóÆ°¤òÀµ³Î¤ËÅÁÃ£¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Þ¤Ç¤ÏÈ÷¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥À¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥ó¥Á¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£»ÑÀªÀ©¸æ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥·¥ã¥·¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤ë¡£
BMW XM¡ÊËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë
¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¾å¤ÎÀÖ¤¤M¥Ü¥¿¥ó¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤É¡¢¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ï±Ô¤¯¤Ê¤ê¡¢Èë¤á¤¿¼ÂÎÏ¤¬¸²¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¥¿¥¤¥ä¤Ï¤«¤Ê¤êÂÀ¤¯¡¢»ÑÀªÀ©¸æ¤äÁà½ÄÀ¤Ï°ÂÄê»Ö¸þ¤Ç¡¢³êÂô¤ÊÎ®Äª¤µ¤Þ¤Ç¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡£±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤Ï¡¢BMW M5¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¹Å¤á¡£ÄãÂ®°è¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¬¤Á¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ÏÇö¤¤¡£¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥É»þ¤Ç¤â¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊM3°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢4WD¥µ¥ó¥É¥â¡¼¥É¤¬Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈM¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÆÃÀ¤¬¡¢º½Çù¤ØºÇÅ¬²½¡£ËÌÊÆ¤äÃæ¹ñ¤Î±üÃÏ¤Ë¤â¡¢ÂÐ±þ¤·¤¿SUV¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÁÛÁüÄÌ¤ê¤Î¹äÏÓ¤µ¡¡¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤SUV¤òºî¤ì¤ë
¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿XM¡£À¨¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ëÄÌ¤ê¤Î¹äÏÓ¤µ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢ËÜÊª¤ÎM¤é¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÊú¤«¤»¤ëÆÃÄ§¤Þ¤Ç¤Ï½É¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¶²¤é¤¯±Ñ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¹¤®¤Æ½Å¤¹¤®¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ªÃÍÃÊ¤â³ä¹â¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼SUV¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¡¢BMW¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
BMW XM¡ÊËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë
ÎòÂå¤ÎM¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¿¡£M ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç·¿SUV¤òºî¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥¨¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¢þ¡§À½Â¤ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¡È´·²¤Î»ÑÀªÀ©¸æ
¢¤¡§653ps¤Ø´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ®¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡¡ÉÒ¾¹¤µ¤äÌÌÇò¤ß¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¡¡ÄãÂ®°è¤Ç¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹
BMW XM¡ÊËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§14Ëü8060¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2887Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§5110mm
Á´Éý¡§2005mm
Á´¹â¡§1755mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§249km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§4.3ÉÃ
Ç³Èñ¡§18.7km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§18g/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2710kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§V·¿8µ¤Åû4395cc ¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÜÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§29.5kWh
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§653ps/5400-7200rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§81.4kg-m/1600-5000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§8Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê»ÍÎØ¶îÆ°¡Ë