USJ¤Ç²Æ¤ÎÌë¸ÂÄê¡ÖNO LIMIT! ¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¥Ï¥¤¥Ö¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÀä¶«¥é¥¤¥É

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の期間限定イベント「NO LIMIT! サマー・ナイト」が、2025年7月1日(火)から8月20日(水)までの期間で開催される。

USJ、夏の夜限定のイベント「NO LIMIT! サマー・ナイト」

グラマシーパークで行われる「NO LIMIT! サマー・ナイト」は、夜の煌びやかになったパークで様々なナイト・エンターテイメントが楽しめる、夏の限定イベント。期間中は「ハイブ ミュージック グループ(HYBE MUSIC GROUP)」とのコラボレーションによる特別ステージや、猛スピードで夜空を駆け抜ける絶叫コースターなど、様々なプログラムが楽しめる。

夜の特別ステージ「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」

2024年にも人気を博した夜の特別ステージ「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」は、楽曲と映像を刷新して開催。BTSやSEVENTEEN(セブンティーン)、LE SSERAFIM(ルセラフィム)、TWS、ILLIT(アイリット)ら9組のアーティストから厳選した音楽に包まれながら歌って踊る、夏だけの特別なプログラムだ。

ゲストのリアクションがステージ上の巨大モニターに映る「ライブカメラ演出」、ウォーターエフェクトやバブルマシーンといった様々な特殊効果と大音量のライブ演出を通して、刺激的で爽快な体験を楽しめる。

「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」もハイブのアーティストとコラボ

また、圧倒的なスリル体験で人気の絶叫ライド「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」も、イベント期間限定で「ハイブ ミュージック グループ」とコラボレーション。期間中、「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」と同様の9アーティストによる楽曲が代わる代わる搭載される。

夏の夜のUSJを遊び尽くす「ナイト・パス」

そんな夏の夜のパークを効率的に満喫できるのが、期間限定の「ナイト・パス」。17時の入場からパーククローズまでの時間を使ってUSJの夜を満喫できる、イベント期間だけの特別なパスとなっている。

開催概要

「NO LIMIT! サマー・ナイト」

開催期間:2025年7月1日(火)〜8月20日(水)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

施設住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33



■「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」概要

開催場所:グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)

上演時間:約30分、開催回数は日によって異なる

■「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN 特別鑑賞券」

発売期間:4月25日(金)12:00〜

対象期間:7月1日(火)〜8月20日(水)

価格:2,700円

販売箇所:WEBチケットストア

■「HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

搭載期間:7月1日(火)〜8月20日(水)

搭載楽曲:各アーティストの搭載楽曲や期間に関しては後日発表

■「ナイト・パス」(期間限定パス)

発売期間:4月25日(金)12:00〜8月31日(日)

対象期間:7月1日(火)〜8月31日(日)の各日17:00〜パーククローズ

価格:大人5,300円〜、子ども3,400円〜((入場日により、価格が異なる)

発売箇所: WEBチケットストア、ローソンチケット



