¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÅþÃå¡Ä¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹½ÐÁöÍ½Äê
¡¡6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG1¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê²´6¡¦Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢5·î3Æü¤Ë¸½ÃÏ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤¬JRA¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¡Û¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬12Ï¢¾¡¡Ä¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ï2Ãå¡ÖÍ¢Á÷¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¡×
¡¡óîÆ£Î´²ðÄ´¶µ½õ¼ê¤Ï¡¢¡ÖÍ¢Á÷¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÅþÃåÄ¾¸å¤Ë¤Ï¾¯¤·Èè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÊ¡¹¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ÎÉ½¾ð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¾õÂÖ¤â¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£