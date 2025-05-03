¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦40ÂåÃËÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¸þ°æÍý¡×¤ò¶Ïº¹¤ÇÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢3·î24¡Á25Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤ÇÐÍ¥¤Î´é¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±À¤Ç¤â¤Û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇÐÍ¥¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦40ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¸þ°æÍý¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1982Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¹¾¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤È¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥È µ¶¤ê¤Î·Ù´± Season1¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¼ç±éºî¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤òÇ®±é¡£40Âå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë½Â¤µ¤¬Áý¤·¡¢½÷À¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±À¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤«¤é¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÎÅª¤ÇÀ¶Á¿¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤ó¤É¤ó½Â¤µ¤¬Áý¤·¡¢ÃËÀ¤Ç¤âÆ´¤ì¤ë¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É¤Ë¡£Ì¥ÏÇ¤ÎÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿ÎØ³Ô¤ÇÀ°¤Ã¤¿´é¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤ìÌÜ¤¬¤Á¤Ç¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¤ª´é¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î´é¤Ç»º¤Þ¤ì¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ÍÀ¸¥¤¡¼¥¸¡¼¥â¡¼¥É¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±À¤Ç¤â¤Û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇÐÍ¥¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦40ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§¸þ°æÍý¡¿50É¼
2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¸þ°æÍý¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1982Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¹¾¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤È¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥È µ¶¤ê¤Î·Ù´± Season1¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¼ç±éºî¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤òÇ®±é¡£40Âå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë½Â¤µ¤¬Áý¤·¡¢½÷À¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±À¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤«¤é¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÎÅª¤ÇÀ¶Á¿¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¶ÌÌÚ¹¨¡¿57É¼1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¶ÌÌÚ¹¨¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1980Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢2001Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Àé½©¿¿°ìÌò¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ»¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â±é¤¸¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤ó¤É¤ó½Â¤µ¤¬Áý¤·¡¢ÃËÀ¤Ç¤âÆ´¤ì¤ë¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É¤Ë¡£Ì¥ÏÇ¤ÎÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿ÎØ³Ô¤ÇÀ°¤Ã¤¿´é¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤ìÌÜ¤¬¤Á¤Ç¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¤ª´é¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î´é¤Ç»º¤Þ¤ì¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ÍÀ¸¥¤¡¼¥¸¡¼¥â¡¼¥É¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)