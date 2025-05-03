¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿ÍÆ»»Ù±çÀ©¸Â¤Ë´Ø¤¹¤ëICJ¤Î¸øÄ°²ñ¤¬½ªÎ»¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÂåÉ½ÇÉ¸¯¤»¤º
¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ï¡¼¥°¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¹ñÏ¢¤Î¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¡ÊICJ¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÀêÎÎÃÏ¤Ø¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ðÌä°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¸øÄ°²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ïº£²ó¤Î¸øÄ°²ñ¤ËÂåÉ½¤òÇÉ¸¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢38¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ö½ñÌÌ¤Ë¤è¤ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÄ°²ñ¤Ç¤Ï¡¢39¥«¹ñ¤ª¤è¤Ó¹ñÏ¢¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤¬¸ýÆ¬¤Ç°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÀêÎÎÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ô°Ù¤¬¡ÖÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½èÈ³¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÁ´À¤³¦¤¬Ãí»ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï»ÄµÔ¹Ô°Ù¡¢ÈÈºá¡¢Ç÷³²¡¢¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÏ¢Ë¡Ì³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ê¥Î¥¢¡¦¥Ï¥Þ¡¼¥·¥ç¥ë¥É»öÌ³¼¡Ä¹¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬»ðÌä°Õ¸«¤òÈ¯É½¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ï¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÅÙÌäÂê¤ò¿³µÄ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·èÄê¤Ç¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë