¡Ö¤·¤´¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡×º£ÅÄÈþºù¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖºÇ¹â¥ä¡¼¥Ã¡×¡Ö¼Â¤ËÑÛ¡¹¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥«¥á¥é¤Ë¤Ë¤¸¤ê´ó¤ë
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëX¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Ç÷¤êÍè¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥¤¥Ã¡ª¥ä¡¼¥Ã¡ª Å¾¤ó¤Ç¤â¤á¤²¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ó»Ñ¤ÇÆåÅá¤ò¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ë¤¸¤ê´ó¤ë1Ëç¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ë¤·¤´¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëºÇ¹â¥ä¡¼¥Ã¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤è¡ª¡×¡Ö¼Â¤ËÑÛ¡¹¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£