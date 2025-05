◆&TEAM・K、FUMAからツッコまれる

【モデルプレス=2025/05/03】グローバルグループ・&TEAM(エンティーム)が5月3日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER」に出演。メンバーのK(ケイ)が多忙なスケジュールを明かした。「ガルアワ」初登場となった&TEAM。4月23日に発売した3rd SINGLEから『Go in Blind (月狼)』『Run Wild』と新曲を披露し、最後は疾走感のあるナンバー『FIREWORK』で華やかにステージを彩った。

◆Kのハードスケジュールが話題

◆「ガルアワ2025 S/S」テーマは「Play Your Style −8bit Dreams−」

◆&TEAMセットリスト

自己紹介では、順番が最後だったFUMA(フウマ)が発言する前に、K(ケイ)が「盛り上がってますかー!」と煽ってしまうハプニングがあり、FUMAは「おいおいおい!」とツッコミ。「5km走ったあとでふわふわしてて…」と“TBS世界陸上応援サポーター”として同日に明治神宮外苑総合球技場で開催された『Tokyo:Speed:Race』にて5kmを走ってから会場に駆けつけたことを打ち明け、メンバーから励まされていた。https://twitter.com/modelpress/status/1918525259575079068この多忙なスケジュールをこなしたKの姿に「かっこよすぎる」「5km完走した後とは思えない」「疲れを見せないパフォーマンスすごい」「Kくんお疲れ様」と反響が寄せられている。今年で15周年を迎える「GirlsAward」は、ステージを懐かしさ&新しさが交差する8bitゲームの世界に見立てた「Play Your Style −8bit Dreams−」がテーマ。みちょぱや藤田ニコルなど多数のモデルや俳優・女優たちが最新の春夏ファッションを披露し、乃木坂46、Hearts2Hearts、MYERAなど豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄。さらに「ガルアワ」への出演が7年ぶりとなる本田翼がゲストMCを務める。(modelpress編集部)M1 Go in Blind (月狼)M2 Run WildM3 FIREWORK【Not Sponsored 記事】