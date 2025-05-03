»ç º£¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×MV¤ËÊ¿¾¾ÁÛÇµ¡õÅÏÊÕ¿§¤¬W¼ç±é
»ç º£¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¡Ê4·î30Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×MV
¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¤Ï»×½Õ´ü¤ÎÎø¿´¤ò½ä¤ë½Å¤µ¤äÑ³¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿1¶Ê¡£MV¤Ë¤Ï»ç º£¤¬²áµî¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖËâÀ¤Î½÷A¡×¡Ö¥á¥í¥¤¥º¥à¡×¤ÎMV¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ABEMA¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ç¤â¥Æ¥£¡¼¥ó¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÊ¿¾¾ÁÛÇµ¡¢¤½¤·¤ÆÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¿§¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿¡£»ëÀþ¤¬¡É¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë³Ø±àÊª¸ì¤ò±ÇÁü¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´ÆÆÄ¤Ï¿ù»³¹°¼ù¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×
2025Ç¯4·î30Æü¡¡ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://mulasakiima.lnk.to/ThatClassmate
1st ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØeMulsion¡Ù
https://MulasakiIma.lnk.to/eMulsion_CD
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× 6,800 ±ß(ÀÇ¹þ) SRCL-13170-1
¡Ö³ØµéÆü»ï¡×¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¼ýÏ¿(Blu-ray ¤Î¤ß)
¡¦¥é¥¤¥Ö±ÇÁü ¢¨Ìó30Ê¬
¿ì¤¤²Æ
Ìµ¸ÀÅÅÏÃ
Not Queen
¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥¤¥ó
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à
³ØµéÆü»ï
¢£ÄÌ¾ïÈ× 3,500 ±ß(ÀÇ¹þ) SRCL-13172
¡¦CD ¼ýÏ¿³Ú¶Ê ¢¨Î¾·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
M1: ¹çË¡¥Ñ¥ó¥Á
M2: ËâÀ¤Î½÷ A
M3: Server Down
M4: ËÞ¿ÍÍÍ
M5: ¥á¥í¥¤¥º¥à
M6: ÀµÌÌ
M7: Soap Flower
M8: ¥®¥ó¥â¥¯¥»¥¤
(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡¦¥É¥é¥Þ DEEP ¡Ö¤É¤¦¤«»ä¤è¤êÉÔ¹¬¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¼çÂê²Î)
M9: ÀÄ½Õ¤ÎÈÕ»Á
M10: ¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥¤¥ó
M11: ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à
M12: Not Queen
(FM802 2023Ç¯12·îÅÙË®³Ú¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
M13: ºÇ°¦
M14: ³ØµéÆü»ï
(TV ¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ Åçº¬·¼ÌÀ·ë¼ÒÊÓ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î)
M15: ³×Ì¿»¾²Î
¡¦Å¹ÊÞÆÃÅµÉÊÌÜ
TOWER RECORDS Á´Å¹(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à / °ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯) ¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(TOWER RECORDS ver.)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
»ç º£±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(±þ±çÅ¹ ver.)
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡»ç º£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡»ç º£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX (Twitter)
¢¡»ç º£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok