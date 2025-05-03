½ã¿è¤Ê¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¤ã¤â¤Ã¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥º¡ª¡¡ºÇ¶á¤Î¥ª¥·¥ã¥ì²½¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤½¤ó¤ÊÍ¥ÎÉ±¿Å¾¼Ô¤òÁý²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£Æü¡¹²ÙÊª¤òÀÑ¤ó¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¤ê»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¥È¥é¥Ã¥¯
¢£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑÁ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
Ê¿À®¤ËÆþ¤ë¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢²ÙÊª¤òÀÑ¤ó¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¿¤Á¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1964Ç¯¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢Å´Æ»¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¤¬È¯Å¸¡£Åö»þ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯»º¶È¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½Âå¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤Î²¼Éô¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÎ®Àþ·¿¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢FRPÀ½¤Î¼Ò³°¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ç¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤À¤È¤·¤ÆÌµ²¼¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤È¤Æ¤â´ÊÁÇ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼·¿¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´Ý·¿¤«¤é³Ñ·¿¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÊ£»¨¤Ê¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤¤¤«¤Ä¤¯Ìµ¹ü¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ë¾þ¤êÎ©¤Æ¤ë¥Ç¥³¥È¥é¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤Î¾þ¤ê¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤äÅ´¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£³Ñ·¿¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤À¤«¤é¤³¤½»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥³¥È¥é¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ê¿À®¤Î»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸µÍè¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉ®¼Ô¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤ÏÊ¿À®4Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Âç·¿¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥¢¤ÈÊ¿À®¸µÇ¯¤Î¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢»°É©¤Õ¤½¤¦¤ÏÊ¿À®8Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ì¡¼¥È¤ÈÊ¿À®4Ç¯¤Î¥Õ¥ë¥³¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¤ÏÊ¿À®6Ç¯¤Î¥®¥¬¤ÈÊ¿À®8Ç¯¤Î320¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢Æü»ºUD¤ÏÊ¿À®2Ç¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥à¤ÈÊ¿À®5Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥³¥ó¥É¥ë¤«¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Æ´¤ì¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤ì¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹âÀºÅÙ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤«¤È°¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¶È³¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£Èà¤é¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁö¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²£ÊÁ¤Ç»¨¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤ä¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿½ã¿è¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¹¥¤ó¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÀÚ¤Ë´ê¤¤¤¿¤¤¡£