¤½¤ÎÈ¯¸À¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡ªÃË¤¬¡ÚÍ·¤Ó¤Î½÷À¤Ë¸À¤¤¤¬¤Á¤Ê¥»¥ê¥Õ¡Û£´¤Ä
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Èà¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¤Ï¤Û¤Ü¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢¡ÚÍ·¤Ó¤Î½÷À¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥»¥ê¥Õ¡Û¤ò£´¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÍÁ³¤À¤±¤É¡¢º£Ìë²ñ¤¨¤ë¡©¡×
Í¶¤ï¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÆÍÁ³¤À¤±¤É¡¢º£Ìë²ñ¤¨¤ë¡©¡×¡Öº£Ìë¥Ò¥Þ¡©¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£ÆÍÁ³¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ëÌÜÅª¤Ï¤´ÁÛÁü¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Íßµá¤òÈ¯»¶¤·¤¿¤¤¤È¡¢Í·¤ÓÌÜÅª¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼«¸ÊÅÔ¹ç¤ÇÆÍÁ³²ñ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¶¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
ÃËÀ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿»þ¤ËÍ½Äê¤¬¤¢¤êÃÇ¤Ã¤¿¤é¡Ö²¶¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÇ´¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤¤Í½Äê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£´ðËÜÅª¤ËÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤À¤±¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤ÏÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
²¿¤«¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤ÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Öº£¤ÏÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤Þ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤È¤â¡ÈÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¤éÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£¤Ï¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÏÇ¤ï¤·¤Æ¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Í·¤ÓÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡£º£¤ÏÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤ÈÌ·½â¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¤¿¤é¤Þ¤¿Í¶¤¦¤Í¡×
¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¤¿¤é¤Þ¤¿Í¶¤¦¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤Þ¤¿Í¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÁÇÄ¾¤Ë»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥¡¼¥×Ãæ¤Î½÷À¤¬¤¤¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤Î¡Ö¤Þ¤¿Í¶¤¦¤Í¡×¡Ö²¶¤«¤éÏ¢Íí¤¹¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤Î½÷À¤«¤é¤ÏÏ¢Íí¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¹Í¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê£´¤Ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¿´Íý¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼«¸ÊÃæ¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤«¤é¤³¤Î£´¤Ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÆüº¢¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÎäÀÅ¤Ë´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£