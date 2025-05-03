ÌµÍý¤Ê¤¯£³¡Á£µkg¤Î¸ºÎÌ¤ò³ð¤¨¤ë¤Ê¤é¡£¤ª¥Ç¥Ö²½¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¡Ú´ÊÃ±Áé¤»¥ë¡¼¥ë¡Û
¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë°ìÊý¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤³¤½»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬²¿¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ãæ¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢½÷Í¥¤Î¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ë¥Ð¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ú´ÊÃ±Áé¤»¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡Û¤Ç¤¹¡£
🌼³Î¼Â¤ËÂÎ½Å¤ò£³¡Á£µkgÍî¤È¤¹¤Ê¤é¡ý ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤ë¡Ú´ÊÃ±¥ë¡¼¥ë¡Û
¡ÃÅ¬ÀÚ¤Ê¿©»ö´ÉÍý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ô¤¦
¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ë¥Ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÍýÁÛÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¾å¤ÇºÇ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡È¿©À¸³è¡É¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡ÖÄãÅü¼Á¤ÇÄãÃº¿å²½Êª¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÈÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¼è¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ã±¿Æ°¤Ï¡ÈÄ«¤Î¤ß½µ£²¡Á£³Æü¡É¹Ô¤¦
±¿Æ°¤Ï½µ£´Æü¹Ô¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÏË»¤·¤¯¤Æ½µ£²¡Á£³Æü¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥·¥«¡£¤·¤«¤â¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿²¤ë»þ´Ö¤òºï¤ì¤ëÄ«¤À¤±¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Ë¤è¤ì¤ÐÄ«¤«¤é¥è¥¬¤Ê¤É¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¾¤ÎÆ¯¤¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö±¿Æ°¤ÏÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¶¯¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¡×¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ÏÂç»ö¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂÎ·¿¥¡¼¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ã¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÈÂ©È´¤¡É¤ò¤¹¤ë
ÉáÃÊ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¿©»ö´ÉÍý¤È±¿Æ°½¬´·¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥·¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¥É¥«¿©¤¤¤·¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¿´¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤â·ó¤Í¤ÆÂç¹¥Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î£³¤Ä¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¿È¤ò¥Ø¥ë¥·¡¼¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÂçÀÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¥Ç¥Ö²½¤òÍÞ»ß¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£