¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ä¤¤¤ËÈ¯Æ°¤Ø¡ÄÃæ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò°ì»þÄä»ß
´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥Á¡¼¥×¤Ê¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐ¾Ý¤Ë¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ½é¤Ë¸²ºß²½¤·¤Æ¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊAnbernic¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ³Û¤¬ÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÇÛÁ÷¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Anbernic¤¬ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÇÛÁ÷¤ò°ì»þÄä»ß
Anbernic¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥²¡¼¥à¥¨¥ß¥å¡¼¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥à¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Îµ¡Ç½¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ýÇ¯¤Î¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëROM¡Ë¤ä¡¢¥Û¥Ó¥¤¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¼«ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Anbernic¤Ï¿·¤¿¤ÊÇÛÁ÷¥Ý¥ê¥·¡¼¤ÎÀâÌÀ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÆü°Ê¹ß¡¢Åö¼Ò¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÊÆ¹ñ¤ØÇÛÁ÷¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃíÊ¸¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌõÃí¡§¤³¤ì¤«¤éÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡ËÅö¼Ò¤ÎÊÆ¹ñÆâÁÒ¸Ë¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇAnbernic¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÄ¾Á÷¤¹¤ë¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÁÒ¸Ë¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ºß¸Ë¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛÁ÷¤Ï¤è¤êÁá¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤âÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÇÛÁ÷¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤¿º£¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤¢¤ëºß¸Ë¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆGizmodo¤«¤éAnbernic¤Ë¾õ¶·¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²óÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ¢Æþ´ØÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¼¡Âè¡×Êó¹ð¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤¤¡¢Anbernic¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤òÇã¤¦ÊýË¡¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Amazon¤äAliExpress¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Êµ»ö¼¹É®»þÅÀ¡Ë¡£°ìÈÌ¤ËAliExpress¤À¤ÈÂ¾¤Î·ÐÏ©¤è¤ê¤«¤Ê¤ê°Â¤¯Çã¤¨¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤É÷¤ÎAnbernic RG3XX Plus¤Ï¡¢AliExpress¤Ç¤Ï48¥É¥ë¡ÊÌó6,800±ß¡Ë¡¢Anbernic¤Ç¤Ï50¥É¥ë¡ÊÌó7,100±ß¡Ë¡¢Amazon¤Ç¤Ï80¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü1000±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀÊÆ¹ñÆâ¤Îºß¸Ë¤¬¸º¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î²Á³Ê¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¯³Û¼è°ú¤Ï´ØÀÇÌÈ½ü¡×¤âÅ±ÇÑ
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë145¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊ§¤¦¶â³Û¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï800¥É¥ë¡ÊÌó12Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤Ï´ØÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬2025Ç¯5·î2Æü¤«¤éÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Temu¤äShein¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î·ã°ÂE¥³¥Þ¡¼¥¹´ë¶È¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¥ë¡¼¥ëÅ±ÇÑ¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éTemu¤Ê¤É¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢5·î¤«¤é¤Ï100¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü4500±ß¡Ë¡¢6·î¤«¤é¤Ï200¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü9000±ß¡Ë¤¬¹ØÆþ¶â³Û¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Temu¤ÈShein¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°Û¸ýÆ±²»¤Ë¡¢¡Ö¹ñºÝÄÌ¾¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¶á¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤è¤ê¡¢4·î25Æü¤«¤é¤Ï¡Ö²Á³ÊÄ´À°¡×¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£New York Times¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç10¥É¥ë¡ÊÌó1,400±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï24.5¥É¥ë¡ÊÌó3,500±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤¢¤ì¤³¤ì¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¥²¡¼¥àµ¡¤ÏÃæ¹ñÀ½¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
Anbernic¤Ï2017Ç¯º¢¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯Â¿¿ô¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥²¡¼¥àµ¡¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·Â³¤±¡¢2020Ç¯¤ÎRG350¤ä2021Ç¯¤ÎRG351V¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¯¥í¡¼¥ó¡¦RG34XX¤Þ¤Ç¡¢Â¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ÈÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡¦RG556¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤·ÊÆ¹ñ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¥²¡¼¥àµ¡¤Î²Á³Ê¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÈæ³ÓÅª¼ê¤´¤í¤ÊÃ¼Ëö¤ò¼¡¡¹¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤ä¤êÊý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Anbernic¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Miyoo¤äAyaneo¡¢TrimUI¡¢Retroid¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¡¢Anbernic¤ËÄÉ¿ï¤·¤ÆÇÛÁ÷Ää»ß¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¤Á¤Ê¤ß¤ËRetroid¤Ï¸ø¼°Discord¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤Ï4·î25Æü°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÇÛÁ÷Êª¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Retroid Pocket Classic¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¿Í¤ËÇÛÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¿§¤ÏÇÛÁ÷¤¬2025Ç¯4·î28Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ºÅö¤Î¿§¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¿§¤ËÊÑ¹¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Retroid¤Ïº£¸å¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Æ¥Ã¥¯¶µ¼¼¡Ù