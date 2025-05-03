¶ì¶Â³¤¯¥È¥é¥¦¥È¡Öº¸É¨¤Î¹üºÃ½ý¡×¤Ç¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡¡¼éÈ÷¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤â¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÇÎ¥Ã¦¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤â7Ï¢ÇÔÃæ
MLB¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤ò¡Öº¸¤Ò¤¶¤Î¹üºÃ½ý¡×¤Î¤¿¤á¡¢10Æü´Ö¤Î¸Î¾ã¼Ô¡ÊIL¡Ë¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤Ï1Æü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ÇÆâÌî¥´¥í¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÁöÎÝ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¸É¨¤òÉé½ý¤·¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£ÍâÆü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤â·ç¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë¥í¥ó¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó´ÆÆÄ¤¬¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¸Î¾ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ë¤ÏµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ë¥³¡¦¥«¥Ð¥À¥¹Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇMVP¤Ë3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÁê¼¡¤°¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤ÏÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î2020Ç¯¤¬ºÇ¸å¡£150»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2016Ç¯¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ºòµ¨¤Ï29»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥é¥¤¥È¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¡£¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤Ïº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.179¤Ê¤¬¤é¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î9ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3Æü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤âÇÔ¤ì¡¢¸½ºß7Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¤¹¡£