¡ØÂçÎÌ¤Î»õÀÐ¤ä°½¤Ç¹ó¤¤¾õÂÖ¤Î¸¤¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤¿·ë²Ì¡Ä°¦¾ð¤òÃí¤®Â³¤±¤¿¡Ø£±Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¡Ù¤ËÎÞÁ£Êø²õ¤¹¤ë¤È56ËüºÆÀ¸¡Ö¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¡×
º£¤Þ¤Ç¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤ó¤³¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ß»Ï¤á¤¿1Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¤Ë¡Ö°¦¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡ØÂçÎÌ¤Î»õÀÐ¤ä°½¤Ç¹ó¤¤¾õÂÖ¤Î¸¤¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤¿·ë²Ì¡Ä°¦¾ð¤òÃí¤®Â³¤±¤¿¡Ø£±Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¡Ù¡Û
½é¤á¤Æ¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤ï¤ó¤³¤ò²ÈÂ²¤Ë¤ª·Þ¤¨
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØKUREHA & RION(@sheltie_kureha_rion)¡Ù¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥·¥§¥ë¥Æ¥£¤Î¡Ö¥¯¥ì¥Ï¡×¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¥ê¥ª¥ó¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÎ¤»Ò¤È¤·¤Æ¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿2É¤¡£¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¸½ºß¤Î¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÌ¾Á°¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤ÏÌµÉ½¾ð¤Ê¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Åö½é¤Ï£³ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Î»õÀÐ¤ä¡¢¥Ë¥ª¥¤¡¢ÌÓ¶Ì¤â¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ï¤ó¤³¤Ç¤âÁ´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤â¤ª²È¤Ë¤¤¤¿Àè½»Ç¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤âÌµ»ö¤Ë¤´ÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·¤·¤¤¸¤À¸¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿1Ç¯´Ö
¤´²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¡£
ºÇ½é¤Ï»¶Êâ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª³°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÉÔ°Â¤«¤éÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¥É¥Ã¥°¥¥ã¥êー¤òÍÑ°Õ¡£¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤ª³°¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª¤É¤¦¤ä¤é¤ª³°¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°Â¿´¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é1¥ö·î¤¬·Ð¤Äº¢¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤ÌÄ¤À¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â»×¤ï¤ºÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¥§¥ë¥Æ¥£¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¡£
Â¾¤Ë¤â¥·¥§¥ë¥Æ¥£¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÎ¹¹Ô¤·¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¤É¤³¤Ç¤âÌ²¤ì¤Æ¿©¤¤¤·¤óË·¡¢¤½¤·¤Æ°ìÅÙ¤âÅÜ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É²¹¸ü¤Ê¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é²æ¤¬»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡ª
°¦¾ð°î¤ì¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó
¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢ Instagram¤Ç¤â56Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢»ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤ä¥ê¥ª¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ê¸¤À¸¤òËþµÊ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØKUREHA & RION(@sheltie_kureha_rion)¡Ù¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¸å¤«¤é¤´²ÈÂ²¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥ª¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢2É¤¤Î¥·¥§¥ë¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î²º¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤êÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¤ò»ý¤Ä2É¤¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è±Û¤·¤Ç¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤¼¤Ò2É¤¤¬¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¯¥ì¥Ï¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§ Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖKUREHA & RION(@sheltie_kureha_rion)¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£