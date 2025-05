◆&TEAM、TAKIが10代最後のステージ

モデル プレス=2025/05/03】グローバルグループ・&TEAM(エンティーム)が5月3日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された ファッション &音楽 イベント 「Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/ SU MMER」に出演した。「ガルアワ」初登場となる&TEAM。4月23日に発売した3rd SINGLE『Go in Blind (月狼)』のミュージックビデオなどから構成されるオープニング映像を受け、同楽曲の激しいダンスで幕を開けた。シャツにデニム、黒のジャケットやベストというシンプルながら抜群のスタイルが際立つ衣装で登場。メンバー全員が黒い紐を持ち、目を隠したり噛みついたりと野性み溢れるパフォーマンスで色気を放出した。

◆「ガルアワ2025 S/S」テーマは「Play Your Style −8bit Dreams−」

◆&TEAMセットリスト

EJ(ウィジュ)が「皆さん盛り上がってますかー!」と呼びかけ、「僕たちのことを初めて見る人もたくさんいると思いますので1人ずつ!」と 自己紹介 へ。翌日5月4日に20歳の誕生日を迎えるTAKI(タキ)は「今日で10代最後です!よろしくお願いします!」と意気込んだ。一方のHARUA(ハルア)は「20歳になりました。&TEAMのHARUAです!」と両手で「2」「0」を作り、アピール。HARUAはその後も、他のメンバーのコメント中にいきなり目を隠すなど お茶 目な姿も見せていた。&TEAMはさらに、同じく3rd SINGLEから、両手をポケットに入れたスタイリッシュな振り付けが印象的な『Run Wild』もランウェイを通りながら披露。最後は疾走感のあるナンバー『 FIRE WORK』で華やかにステージを彩った。今年で15周年を迎える「 GirlsAward 」は、ステージを懐かしさ&新しさが交差する8bitゲームの世界に見立てた「Play Your Style −8bit Dreams−」がテーマ。みちょぱや 藤田ニコル など多数の モデル や俳優・女優たちが最新の春夏 ファッション を披露し、乃木坂46、Hearts2Hearts、MYERAなど豪華アーティストも揃う。MCは南海キャンディーズの山里亮太、 森香澄 。さらに「ガルアワ」への出演が7年ぶりとなる 本田翼 がゲストMCを務める。(modelpress編集部)M1 Go in Blind (月狼)M2 Run WildM3 FIRE WORK【Not Sponsored 記事】