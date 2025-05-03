Ç¾¹¼ºÉ¤«¤éÉüµ¢¤Î¾¾ÃÝ·Ý¿Í¤¬¾×·â¹ðÇò¡¢£µ»þ´Ö¤Î¼ê½Ñ½ª¤¨¡Ö¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡×ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä
¾¾ÃÝ·ÝÇ½½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê44¡Ë¤¬3Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ê47¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£23Ç¯12·î¤ËÈ¯¾É¤·¤¿Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Æá¿Ü¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ï¸À¸ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤º¤Ã¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡Ë¤È¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æá¿Ü¤Ï¡Ö¥á¡¼¥ë¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö°ËÃ£¤µ¤ó¤Î¥á¡¼¥ë¤ÏÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢ÊÖ¿®¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤ó¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ò±ü¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÊ¤ËÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¡¢Ê¸¾Ï¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆá¿Ü¤Ï¡Ö¸À¸ìÎÅË¡»Î¤ÎÊý¡¹¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¡£Àè·î¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê´°Î»¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÀë¸À¡£Æá¿Ü¤Ï¡Ö3¥«·î¤Ë1²ó¸¡Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤±¤Ð¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÂ´¶È¡£¤¢¤È¤Ï»Å»ö¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê51¡Ë¤«¤é¡ÖÉÂ±¡¤Çµ¤ÉÕ¤¯¤ï¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Æá¿Ü¤Ï¡Ö¶õ¤¤¬1»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£ICU¡Ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤Ç¤¹¡£5»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤é¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¡¢±ü¤µ¤ó¤È¡£¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£Ã¯¤ä¤í¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤éÁêÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÃæÀ¾¤Ï¡Ö²¶¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤½¤Ð¤Ç¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£Æá¿Ü¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£¤Ü¤ä¡Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£