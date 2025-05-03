Áê¼ê¤Î3ÇÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡ÄJ2·§ËÜ¡¢¶å½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç±ó¤¤¥´¡¼¥ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¢¡J2Âè13Àá¡¦ÂçÊ¬1¡½0·§ËÜ¡Ê3Æü¡¢¥¯¥é¥µ¥¹¥É¡¼¥àÂçÊ¬¡Ë
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÏÁê¼ê¤Î3ÇÜ¤È¤Ê¤ë9ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£¶å½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÇÔ¤ì¡¢½ç°Ì¤Ï11°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£
¡¡ÂçÌÚÉð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2000¿Í°Ê¾å¤¬·§ËÜ¤«¤é±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤Ï3Áª¼ê¤ò°ìµó¤Ë¸òÂå¡£ÆÀÅÀ¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÂçÊ¬¤Î½ÐÂ¤ÎÁá¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë