¡Ö¤Ê¤Ë¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤é¡Ä¡×¤ª¤«¤º¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ëÉ×¡£¤À¤¬Ä¾¸å¡¢ºÊ¤Î¡ÉÁþ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤¿°ì¸À¡É¤ËÉ×¤¬ÀïØË¤¹¤ë¡Ä¡ª¡©¡ÚÉ×¤Î¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡Û
·ëº§À¸³è¤Ï¤È¤¤Ë¡¢Í½´ü¤»¤Ì¸í²ò¤ä´üÂÔ¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ø¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤ÎÈë·í¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿´Ìµ¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡Û
¤È¤¤Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤¬¼ºË¾¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬¡¢ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´üÂÔ¤È¼ÂºÝ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¡Û
ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê²ñÏÃ¤ÇËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤äÊÑ²½¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¸í²ò¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É×¤Îº³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ×¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÍÕ¡Û
¡ÖÉ×¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤ª¤«¤º¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²È»ö¤òÁ´Éô»ä¤ËÇ¤¤»¤ë¤¯¤»¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦É×¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Çºî¤ì¡×¤È·ãÅÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ÏÀïØË¤·¡¢Îä¤ä´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î¸í²ò¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÂÐÏÃ¤·²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Âè»°¼Ô¤Î½õ¸À¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ø¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤ÎÈë·í¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿´Ìµ¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡Û
¤È¤¤Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤¬¼ºË¾¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬¡¢ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê²ñÏÃ¤ÇËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤äÊÑ²½¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¸í²ò¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É×¤Îº³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ×¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÍÕ¡Û
¡ÖÉ×¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤ª¤«¤º¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²È»ö¤òÁ´Éô»ä¤ËÇ¤¤»¤ë¤¯¤»¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦É×¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Çºî¤ì¡×¤È·ãÅÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ÏÀïØË¤·¡¢Îä¤ä´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î¸í²ò¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÂÐÏÃ¤·²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Âè»°¼Ô¤Î½õ¸À¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë