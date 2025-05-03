¡ÖÊ¸²½¤ÏÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡× Ê¸²½Éô¡¢ÂæÏÑ³ÆÃÏ¤ÎÊ¸²½µòÅÀ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÊ¸²½Éô¡ÊÊ¸²½¾Ê¡Ë¤¬Ç§Äê¤·¤¿ÂæÏÑ³ÆÃÏ¤ÎÊ¸²½µòÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬3Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¡¢²Ú»³1914Ê¸²½ÁÏ°Õ»º¶È±à¶è¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£´ØÏ¢¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÇÍû±ó¡Ê¤ê¤¨¤ó¡ËÊ¸²½ÉôÄ¹¡ÊÊ¸²½Áê¡Ë¤Ï¡¢Ê¸²½µòÅÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸²½¤ÏÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ê¸²½Éô¤Ïº£Ç¯3·î31Æü¡¢ÂæÏÑ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½µòÅÀ110¥«½ê¤ò¡ÖÉ´ÂçÊ¸²½´ðÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¸øÉ½¡£³ÆµòÅÀ¤ò¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê½¸Íî¤ä¹©·Ý¤ÎµòÅÀ¡¢ÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤ä½ÐÈÇ¼Ò¡¢Ê¸²½»ÜÀß¤Ê¤É7¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤·¡¢Ï»¤Ä¤ÎÃÏ°è¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢73¤Î¡ÖÊ¸²½´ðÃÏ¡×¤¬½ÐÅ¸¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃ¿§¤äÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£
ÍûÉôÄ¹¤Ï¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ä¤¿¤Ð¤³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¡¢¥á¥È¥í¡ÊMRT¡Ë¤ÎÃæ¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Î¤¤¤º¤ì¤âÊ¸²½¤Î°ìÉô¤À¤È¶¯Ä´¡£ÂæÏÑ¤ÏÀ®½Ï¤·¤¿»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸²½¤Ï¿Í¡¹¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬Ê¸²½Éô¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï×Å·¼ÌÀ¡Ê¤Û¤¦¤±¤¤¤á¤¤¡Ë´Ä¶ÉôÄ¹¡Ê´Ä¶Áê¡Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±Éô¤ÏÁ´¹ñ¤ËÊ£¿ô¤Î´Ä¶¶µ°é»ÜÀß¤¬¤¢¤ëÂ¾¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¤¤¤ë¤È¤·¡¢Ê¸²½ÉôºÇÂç¤Î¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È°ÕÍß¡£º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´Ä¶ÊÝ¸î±¿Æ°¤ò¶¦¤ËÄó¾§¤·¡¢Ê¸²½¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊìäÀÅàñ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Ê¸²½Éô¤Ïº£Ç¯3·î31Æü¡¢ÂæÏÑ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½µòÅÀ110¥«½ê¤ò¡ÖÉ´ÂçÊ¸²½´ðÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¸øÉ½¡£³ÆµòÅÀ¤ò¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê½¸Íî¤ä¹©·Ý¤ÎµòÅÀ¡¢ÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤ä½ÐÈÇ¼Ò¡¢Ê¸²½»ÜÀß¤Ê¤É7¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤·¡¢Ï»¤Ä¤ÎÃÏ°è¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûÉôÄ¹¤Ï¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ä¤¿¤Ð¤³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¡¢¥á¥È¥í¡ÊMRT¡Ë¤ÎÃæ¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Î¤¤¤º¤ì¤âÊ¸²½¤Î°ìÉô¤À¤È¶¯Ä´¡£ÂæÏÑ¤ÏÀ®½Ï¤·¤¿»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸²½¤Ï¿Í¡¹¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬Ê¸²½Éô¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï×Å·¼ÌÀ¡Ê¤Û¤¦¤±¤¤¤á¤¤¡Ë´Ä¶ÉôÄ¹¡Ê´Ä¶Áê¡Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±Éô¤ÏÁ´¹ñ¤ËÊ£¿ô¤Î´Ä¶¶µ°é»ÜÀß¤¬¤¢¤ëÂ¾¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¤¤¤ë¤È¤·¡¢Ê¸²½ÉôºÇÂç¤Î¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È°ÕÍß¡£º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´Ä¶ÊÝ¸î±¿Æ°¤ò¶¦¤ËÄó¾§¤·¡¢Ê¸²½¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊìäÀÅàñ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë