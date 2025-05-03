5Ëü¿ÍÄ¶¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤ì¤¿¡×¡¡Å¨¾¤âÃ¦Ë¹¡Ä¡Ö¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¡×
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï2016Ç¯°ÊÍè¡¢9¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î5Ï¢¾¡¤òÃ£À®
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï5·î3Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè13Àá¤Ç¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç2-0¤Ç²¼¤·¡¢2016Ç¯°ÊÍè9¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â5Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Æþ¤Ã¤¿Âç´Ñ½°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢»î¹ç¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÁ°Àá¤Þ¤Ç4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÃæ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ¤ò¤Î¤¾¤¾®Ãæ¹âÀ¸¤Î»ØÄêÀÊ·ô¤¬550±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü2429¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÎ¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢µ¼ÔÀÊ¤ÎÎÙÆ±»Î¤Ç¤âÂçÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë±ºÏÂ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿FW¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬Ãæ±û¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¼Ð¤á¸å¤í¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Ê¤¬¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¾¯¤·¥³¡¼¥¹¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÁá¤¯¤âÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â±ºÏÂ¤¬¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ¡¢Á°È¾31Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òMFÅÏî´Î¿Ëá¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤Ç2-0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î2ÅÀ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âËä¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÁª¼êÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹ø¤¬°ú¤±¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢ÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¤ä¤ì¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤Á°È¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤ä¤à¤È¤³¤í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾¾Èø¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Î¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1¼ºÅÀÌÜ¤â²¿¤«¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç¸Ä¿Í¤Ç°ì¿¶¤ê¤µ¤ì¤ë²æ¡¹¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Æþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç¤·¤ÆÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É1¤Ä¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¯¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Á°È¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤·ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¿Þ¤é¤º¤â¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ºÏÂ¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤ÇÏ¢¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ºî¤ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬½Ð¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥Á¡¼¥à¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤ò»Ø´ø¤¹¤ë»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤¿±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤ËÅìµþV¤¬ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤»Ñ¤¬¤¢¤ë¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2006Ç¯¤´¤í¡¢±ºÏÂ¤Îºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï4Ëü¿Í¤«¤é5Ëü¿Í¤Î´Ñ½°¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¾¾Èø¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¼¡Âè¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë