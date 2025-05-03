ÀÐÇË¼óÁê¤¬²þ·û¤Ë°ÕÍß¡Ö²ÌÃÇ¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢µÄÏÀ¡×¡Ö¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ëÉ¬Í×¡×¡Ä½¸²ñ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï·ûË¡µÇ°Æü¤Î£³Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿·ûË¡²þÀµÇÉ¤Î½¸²ñ¤Ë´ó¤»¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ö²ÌÃÇ¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢µÄÏÀ¤·¡¢¼ç¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²þ·û¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡ÖÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿À¤Âå¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë·ûË¡¤Ï¹ñÌ±¤ËÌä¤¦¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ä¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÂÐ±þ¤È¼«±ÒÂâÌÀµ¤ËºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤â²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½¸²ñ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î£´ÅÞ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²þ·û¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼«Ì±¤Î¸Å²°·½»Ê·ûË¡²þÀµ¼Â¸½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢²þ·û¤Î¾òÊ¸°Æ¤Îµ¯Áð°Ñ°÷²ñ¤ò½°±¡·ûË¡¿³ºº²ñ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦³ÆÅÞ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£