¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¡¡»³¸ý¹ÒÂÀ¤¬£±Ãå¾ò·ï¥¯¥ê¥¢¤ØÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤òÁÀ¤¦
¡¡¡ÖÀî¸ý»Ô±ÄÂè£±²ó£²Àá¡×¡Ê£³Æü¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡¼ã¼ê¤Î»³¸ý¹ÒÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£³£·´ü¡á¤¬£²ÆüÌÜ£²£Ò¤ò°µ¾¡¤·¡¢½à¡¹·è¾¡£Â¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹¥£Ó¤Ç£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¡¢£±¼þ£³³Ñ¤Ç¾®¾¾½ÓÊå¡Ê»³ÍÛ¡Ë¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£¾å¤¬¤ê£³¡¦£´£·£¶¤Ï¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ç£µ£°Á°¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÂ®¤¯¡¢£²Ãå¤ÎË¥ÅÄ²í°ì¡ÊÀî¸ý¡Ë¤ò£³£´¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Á¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¾¡¼ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡££³ÆüÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï£³Àï£³¾¡¡££³ÆüÌÜ¤â¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡££Ó¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¼«¿®¤¢¤ê¤²¡£½à·è¤Ø¤Ï£±Ãå¾ò·ï¡£Ç®ÁöÏ©¤òÍø¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ë¡£