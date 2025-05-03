¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡¢22ºÐÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì¡ÚGirlsAward 2025SS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
Æ±Æü22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
¢¡¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì
Æ±Æü22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û