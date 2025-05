¡Öout of the blue¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Æñ¤·¤¯Ìõ¤¹¤È¡ÖÀ²Å·¤ÎðÈðÎ¡×¡ª

果たして、正解は?

正解は「突然に、思いがけなく、出し抜けに」でした!

「out of the blue」は、動詞を修飾する副詞的な働き方をする英語の成句です。

「The dog jumped out in front of me out of the blue.」

(その犬は突然私の前に飛び出してきた。)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。