須田景凪ことボカロP“バルーン”の企画アルバム『Fall Apart』より、映像盤に収録されている須田景凪スタジオライブ『"Fall Apart" Studio Reel』ダイジェストが公開された。ライブ映像は『Fall Apart』収録曲で全曲構成されており、須田景凪による新たな解釈として各楽曲"Fall Apart" Studio Reelならではのバンドアレンジとなっている。

リリース情報

■ボカロP名義“バルーン”企画アルバム『Fall Apart』

2025年4月16日(水)発売

特設サイト:https://fallapart.jp

購入リンク:https://balloon0120.lnk.to/FallApart_CD



◆形態

・映像盤(CD+DVD)

品番:RZCB-87168/B 価格:\5,500(税込)

初回仕様:三方背BOX



・映像盤(CD+Blu-ray)

品番:RZCB-87169/B 価格:\5,500(税込)

初回仕様:三方背BOX



・通常盤(CD only)

品番:RZCB-87170 価格:\2,750(税込)

初回仕様:三方背BOX



◆収録内容

[CD] ※3形態共通

1. シャルル Prod. by キタニタツヤ / Ado

2. メーベル / なとり

3. レディーレ Prod. by 椎乃味醂 / Reol

4. 雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ / 高畑充希

5. パメラ / Chevon

6. WOLF / バルーン × ヒトリエ

全6曲収録



[Blu-ray / DVD]

<“Fall Apart” Studio Reel>

1. シャルル

2. メーベル

3. レディーレ

4. 雨とペトラ

5. パメラ

6. WOLF

全6曲収録



■須田景凪「WOLF」

2025.04.23 Digital Release

Streaming & Download:https://keinasuda.lnk.to/WOLF

music / 須田景凪

played / ヒトリエ

movie / アボガド6

ライブ・イベント情報

<須田景凪 yawn event “Corridor”>

2025年7月5日(土) 神奈川 横浜ランドマークホール

第一部 OPEN 14:00 / START 14:30

第二部 OPEN 17:30 / START 18:00



2025年7月13日(日) 兵庫 神戸Harbor Studio

第一部 OPEN 14:00 / START 14:30

第二部 OPEN 17:30 / START 18:00



<須田景凪 presents “MINGLE -三面鏡-”>

日程:2025年7月26日(土)

会場:Zeep Namba (OSAKA)

出演:須田景凪, Reol, Chevon

OPEN 17:00 / START 18:00

問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00※土日祝休)

関連リンク

◆須田景凪 オフィシャルサイト

◆須田景凪 オフィシャルYouTubeチャンネル

企画アルバム『Fall Apart』(4月16日発売)はバルーンのこれまでにリリースした既存楽曲をバルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、“バルーン”の新曲を含む全6曲を収録。参加アーティストとアレンジカバー曲は、Ado「シャルル Prod. by キタニタツヤ」、なとり「メーベル」、Reol「レディーレ Prod. by 椎乃味醂」、高畑充希「雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ」、Chevon「パメラ」、バルーン × ヒトリエ「WOLF」となっている。また、「Fall Apart」にも参加している ReolとChevonの2組を迎え、7月26日(土)にはZepp Namba (OSAKA)で自主企画対バンイベント<須田景凪 presents "MINGLE -三面鏡-" >を開催予定だ。そのほか、須田景凪は3度目となる公式アプリイベントを2025年7月に<須田景凪 yawn event "Corridor">と題し、横浜と神戸の2つの会場で開催することを発表している。