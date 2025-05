タレントの 河合郁人 が3日、東京・代々木第一体育館で開催された ファッション イベント 『Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/ SU MMER』にサプライズ出演した。シークレットで初参加した河合が「Top of the Hill」のステージに登場すると歓声が。スカーフとシャツ、ジャケットとオールインワン、カンカン帽といった独特な ファッション も見事に着こなし。ランウェイトップではウィンクもしっかりキメつつしこ少し恥ずかしげな笑みもみせていた。 GirlsAward 』は2010年の初開催から数え、今年で15周年を迎える。今回の イベント テーマは「Play Your Style 〜8bit Dreams〜」。池田美優、生見愛瑠、 藤田ニコル モデル が出演し、&TEAM、Kep1er、乃木坂46、日向坂46ら8組がライブパフォーマンスを届け、MCは 本田翼 、山里亮太(南海キャンディーズ)、 森香澄 が務める。