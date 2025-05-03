ÂçºåMV¤¬SV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¤Ë¡ªÅÄÃæ¼ç¾¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤á¤Æ´ò¤·¤¤¡× 2Ï¢¾¡¤ÇNECÀîºê¤òÂà¤±¤ë¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×·è¾¡¡Û
¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ·è¾¡ Âè2Àï¡Ê3Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçºåMV¤¬SV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¤Ë¡ªÅÄÃæ¼ç¾¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤á¤Æ´ò¤·¤¤¡× 2Ï¢¾¡¤ÇNECÀîºê¤òÂà¤±¤ë¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×·è¾¡¡Û
SV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¤ò·è¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î·è¾¡¡¢Âè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè1Àï¤ò¾¡Íø¤·¤¿Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó1°Ì¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼0¡Ê25¡¼22¡¢25¡¼21¡¢25¡¼16¡Ë¤ÇNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¤ò²¼¤·¡¢2Ï¢¾¡¤Ç½éÂå½÷²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØV¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î·è¾¡¤ÈÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçºåMV¤ÈNECÀîºê¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏNECÀîºê¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂçºåMV¤¬Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¤·²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÂçºåMV¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÄÃæ¿ðµ©¡Ê29¡Ë¤äÎÓ¶×Æà¡Ê25¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£NECÀîºê¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê23¡Ë¤ä¥í¥ì¥¤¥Ê¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¥º¡Ê25¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤ÇºÇÂç4ÅÀ¤¢¤Ã¤¿º¹¤ò1ÅÀ¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ÎNECÀîºê¡¦º´Æ£½ÊÇµ¡Ê23¡Ë¤ÎÞÕ¿È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤¬NECÀîºê¤Ë¹Ô¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÂçºåMV¤ÏÎÓ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤äÂç»³ÎË¡Ê23¡Ë¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÁ°Æü¤Ë°ì·åÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿º´Æ£¤Îµ»¤¢¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç8¡¼8¤ÈNECÀîºê¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¹¤°¤µ¤ÞÂçºåMV¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÄÃæ¤¬·è¤áÀÚ¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î±þ½·¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£ÃæÈ×¤ÇNECÀîºê¤Ïº´Æ£¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçºåMV¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎµÜÉô°¦²êÀ¤¡Ê23¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¡¢¤µ¤é¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçºåMV¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê25¡Ý21¤Ç¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý0¤È¤·¡¢½éÂå½÷²¦¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¾¡Éé¤ÎÂè3¥»¥Ã¥È¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¤¤âÂçºåMV¤ÎµÜÉô¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢±ö½Ð¿ÎÈþ¡Ê25¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÂçºåMV¤¬17¡¼12¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ò°æÂçÍ´´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´ÆÆÄ½éÇ¯ÅÙ¤Ç¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£18Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡Ö½éÂå½÷²¦¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤á¤Æ´ò¤·¤¤¡£»î¹ç¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçºåMV¤ÈÌ¾Á°¤âÊÑ¤ï¤ê¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÁª¼ê°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀ¸»¡¦ÎÓ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Êó¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾ºê°¦ºÚ¡Ê23¡Ë¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Á´Éô½¦¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ËÂ÷¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ´Éô½¦¤¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Û¢¨2ÀïÀè¾¡Êý¼°
¢£½÷»Ò¡¡
Âè1Àï¡¡5·î2Æü¡¡ÂçºåMV¡¡3¡¼0¡¡NECÀîºê
Âè2Àï¡¡5·î3Æü¡¡ÂçºåMV¡¡3¡¼0¡¡NECÀîºê
¢£ÃË»Ò¡¡
Âè1Àï¡¡5·î3Æü¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¡3¡¼2¡¡STINGS°¦ÃÎ
Âè2Àï¡¡5·î5Æü¡÷LaLa arena TOKYO-BAY
Âè3Àï¡¡5·î6Æü¡÷LaLa arena TOKYO-BAY