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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¨£¨¡ »ÍÈ¾´ü ·Ð¾ïÍø±× ¨¡¨¤¡¡¨£¨¡¨¡ ÄÌ´ü ·Ð¾ïÍø±× ¨¡¨¡¨¤ Í½ÁÛ
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<1944> ¤¤ó¤Ç¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27.6¡¡30717¡¡¡¡ 24082¡¡¡¡¡¡ 8.4¡¡¡¡70000¡¡¡¡64546¡¡14.2
<3482> ¥íー¥É¥¹¥¿ー¡¡¡¡¡¡27.0¡¡ 5341¡¡¡¡¡¡4207¡¡¡¡¡¡ 8.7¡¡¡¡11635¡¡¡¡10699¡¡ 5.5
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