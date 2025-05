ソニー・クリエイティブプロダクツが日本でのマスターライセンスを保有する『きかんしゃトーマス』は2025年に原作出版80周年を迎え、GWに全国各地の施設で80周年を記念したイベントの開催が決定。

きかんしゃトーマス「80周年を記念したイベント」

ソニー・クリエイティブプロダクツが日本でのマスターライセンスを保有する『きかんしゃトーマス』は2025年に原作出版80周年を迎え、GWに全国各地の施設で80周年を記念したイベントの開催が決定。

注目は蒸気機関車がずらりと並ぶ京都鉄道博物館の人気エリア・扇形車庫に「きかんしゃトーマス」が4年振りに登場し、日本から来た機関車の仲間たちがたくさんいる車庫でトーマスも並んで、転車台に乗ったり、おはなしをしてくれます。

同施設2階の企画展示室では、原作出版80周年「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」が5月6日(火・祝)まで期間限定開催中です。

80周年を迎え幅広い世代に愛され続けている「きかんしゃトーマス」をお祝いするイベントは全国各地の公式施設でGW期間中に開催します。

■京都鉄道博物館

扇形車庫にきかんしゃトーマスがやってくる

蒸気機関車がずらりと並ぶ京都鉄道博物館の人気エリア・扇形車庫にきかんしゃトーマスを展示。

展示期間:2025年4月29日(火・祝)〜2026年1月12日(月・祝)

京都鉄道博物館の扇形車庫に登場したトーマス(2021年当時)

【同時開催中】

企画展「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」

開催期間:2025年3月15日(土)〜5月6日(火・祝)

会場 :京都鉄道博物館本館2階 企画展示室

観覧料 :無料 ※要入館料

休館日について:

休館日は毎週水曜日です。

ただし、臨時休館日の設定もあるので、詳しくは京都鉄道博物館公式webサイトで確認してください。

原作出版80周年「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」

■大井川鐵道「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025」

アジアで唯一「きかんしゃトーマス号」に乗れる「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025」(静岡県の大井川鐵道)の運転スケジュールが決定。

注目は2022年の台風の影響で離れ離れになっていたパーシーが家山に登場。

トーマス号との再会が実現します。

トーマス号とバスのバーティー

パーシー 画像は2024年当時

●きかんしゃトーマス号運転概要

運転期間:2025(令和7)年4月26日(土)〜12月25日(木)

運転区間:新金谷駅(島田市)⇔川根温泉笹間渡駅(同)

※詳しくは公式サイトにて確認してください。

DAY OUT WITH THOMAS(TM)

■屋外テーマパーク「トーマスランド」

富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)にある日本で唯一の“きかんしゃトーマス”の屋外テーマパーク「トーマスランド」では、きかんしゃトーマス原作出版80周年を記念したキャンペーン・イベントを2026年3月1日(日)まで開催中です。

ポプラ社presents 新・汽車のえほん 大型紙芝居の読み聞かせ

80周年記念オリジナルグッズ各種

●「きかんしゃトーマス 原作出版80周年記念』イベント詳細

開催期間:2025年3月15日(土)〜2026年3月1日(日)

※詳しくは公式サイトにて確認してください。

https://www.fujiq.jp/area/thomas/index.html?page=s1

■きかんしゃトーマスについて

きかんしゃトーマスは2025年に原作出版80周年を迎える、未就学児に大人気のキャラクターです。

1943年、イギリスの牧師 ウィルバート・オードリーが、はしかにかかって病床にいる息子・クリストファーのために話して聞かせた機関車のおはなし、それが現在子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」の元となるおはなしでした。

オードリー牧師は1945年から1972年の27年もの間にたくさんの作品を残しましたが、中でも1945年に出版されたトーマスの登場する「The Railway Series」はベストセラーとなり、彼の代表作となりました。

日本では、1973年にポプラ社が「汽車のえほん」シリーズの出版をスタートし、ロングセラーシリーズとして刊行が続いています。

その後、イギリスの映像プロデューサー、ブリット・オールクロフトにより1984年に映像化されました。

現在までにエピソード数は500話以上にのぼり、世界200以上の地域で放送されています。

日本でも、絵本出版から50年、テレビ放送から30年以上の歴史があり、現在はNHK Eテレで毎週放送されています。

また、玩具・絵本・アパレルといった商品に加えて、多様なイベント・テーマパーク・映画など、多数のタッチポイントで展開されています。

きかんしゃトーマス公式 原作出版80周年特設サイト:

https://www.thomasandfriends.jp/80th

●ご掲載に関してのお願い

きかんしゃトーマスの写真使用の場合には下記のクレジットを付記してください。

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

