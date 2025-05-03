¼¯Åç¡¦ÄÅµ×°æ²ÂÍ´

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£±£´Àá¡¡¼¯Åç£±¡½£°Ä®ÅÄ¡Ê£³Æü¡¦¥«¥·¥Þ¡Ë

¡¡¼¯Åç¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£´Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¸Ç¤á¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££Æ£×ÅÄÀîµü²ð¤¬·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£

¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö

¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¼¯Åç£Ä£ÆÄÅµ×°æ²ÂÍ´¤¬£³»î¹çÏ¢Â³¤ÎÌµ¼ºÅÀ¾¡Íø¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£

¡¡£Ê¶þ»Ø¤ÎÆÍÇËÎÏ¤ò¸Ø¤ëÁêÇÏÍ¦µª¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¤¡¢½ªÈ×¤ÎÄ®ÅÄ¤ÎÊü¤ê¹þ¤ß¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£Ç»Ìî¸ø¿Í¡¢¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤êÉÔ´·¤ì¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¯¤¬¡¢ÂÐ¿Í¤Î¶¯¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡¡¼ì·®¤ÎÇØÈÖ¹æ£²£³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤¬¥«¥®¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ß¤á¤é¤ì¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤­¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¤¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ËÇ´¤Ã¤Æ¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ë¼è¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£

¡¡½ªÈ×¤ÏÂ­¤¬¤Ä¤ê¡¢Ãç´Ö¤ËÂ­¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Öµ¤¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥ë½Ð¾ì¡££Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼¯Åç¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£Íê¤â¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»¾¤¨¤¿¡£