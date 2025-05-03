¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÆü¸þºä46¡¦¾®ºäºÚ½ï¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡½÷¿À¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÇÌ¥Î»
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¾®ºäºÚ½ï¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¥å¥ó¡ªÀ¶Á¿¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ºäºÚ½ï
¡¡¾®ºä¤Ï¡ÖSPECIAL FASHION SHOW¡×¤Î¡Önon-no dazzlin Special Stage¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ønon-no¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®ºä¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢½÷¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Û¾Ð¤ß¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¥å¥ó¡ªÀ¶Á¿¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ºäºÚ½ï
¡¡¾®ºä¤Ï¡ÖSPECIAL FASHION SHOW¡×¤Î¡Önon-no dazzlin Special Stage¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ønon-no¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®ºä¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢½÷¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Û¾Ð¤ß¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£