¡Ö»à¸å¡¢µÇ°Èê¤ò·ú¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡Éã¤Î°ä¸À¤ÎË¡Åª¸úÎÏ¤Ï¡©¡¡·»Äï¤Ç»¿ÈÝ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡Ú¹ÔÀ¯½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÀèÆü¡¢Ä¹¤¯Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ°Õ³°¤Ê´ê¤¤¤ËÌÜ¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»à¸å¡¢µÇ°Èê¤ò·ú¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤ÎºÇ´ü¤Î´ê¤¤¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û20Ç¯Æ±À³¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÆþÀÒÄ¾Á° »ö¸Î»à¡Ä¡Ö°ä»ºÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ãÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡ä
A¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡¢Éã¿Æ¤Î¿ÍÊÁ¤ò¼Å¤ó¤Ç¾®¤µ¤ÊÀÐÈê¤Ç¤â·ú¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤ä°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¤ÏÀ¸Á°¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë·ðÌó¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤òµá¤á¤ë¤È¤Ï°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ë¤Ï·»Äï¤¬2¿Í¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë1¿Í¤Ï¡ÖÉã¤Î°Õ»×¤À¤«¤é¡×¤ÈµÇ°Èê·úÎ©¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤ËÁêÂ³ºâ»º¤ò»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÉã¿Æ¤Î°ä±Æ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¤ÎºÇ´ü¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ë¡Åª¤Ë¤Ï°ä¸À½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÌÀÝ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤Î¾¾ÈøÉð¾¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼µÇ°Èê¤Ï·ú¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
°ä¸À¤Î¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÇ°Èê¤ò·úÎ©¤¹¤ë°ä¸À¤ÏË¡Åª¤ËÉ¬¤º¼Â¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ä¸À¤Ç¤¤ë»öÊÁ¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤ËµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇË¡Åª¤Ê¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ë»ö¹à¤Î¤³¤È¤ò°ä¸À»ö¹à¤È¤¤¤¤¡¢Ì±Ë¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎË¡Î§¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÇ°Èê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î°ä¸À»ö¹à¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼°ä¸À»ö¹à¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
ÁêÂ³µÚ¤Óºâ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
¡ÁêÂ³Ê¬¤Î»ØÄê¤ä»ØÄê°ÑÂ÷
¢°ä»ºÊ¬³äÊýË¡¤Î»ØÄê¤ä»ØÄê°ÑÂ÷
£ÆÃÊÌ¼õ±×¤Î»ý¤ÁÌá¤·¤ÎÌÈ½ü
¤°ìÄê´ü´ÖÆâ¤Ç¤Î°ä»ºÊ¬³ä¤Î¶Ø»ß
¥ÁêÂ³¿ÍÁê¸ß´Ö¤Ç¤ÎÃ´ÊÝÀÕÇ¤¤ÎÊ¬Ã´
¦ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤Î½èÊ¬¡Ê°äÂ£Åù¤¬¤³¤ì¤Ë³ºÅö¡Ë
§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤ÎÀßÎ©
¨°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤Ø¤Îºâ»º¤Îµò½Ð
©¿®Â÷¤ÎÀßÄê
ªÇÛ¶ö¼Ôµï½»¸¢¤ÎÀßÄê
«°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤Î»ØÄê
¬ÁêÂ³ºâ»º¤ËÂ°¤·¤Ê¤¤¸¢Íø¤Î°äÂ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊÌÃÊ¤Î°Õ»×É½¼¨
ÁêÂ³¿Í¤ÎÇÑ½ü¤äÇÑ½ü¤Î¼è¾Ã¤·
¤¬³ºÅö¤·¡¢¿ÈÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
®Ç§ÃÎ
¯Ì¤À®Ç¯¸å¸«¿Í¡¢Ì¤À®Ç¯¸å¸«´ÆÆÄ¿Í¤Î»ØÄê
¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¹à¤È¤·¤Æ¡¢
°º×ã«¼çºË¼Ô¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊè¼é¤ê¡×¡Ë¤Î»ØÄê
±°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Î»ØÄê¡¢»ØÄê¤Î°ÑÂ÷
²°ä¸À¤ÎÅ±²ó
³À¸Ì¿ÊÝ¸±Åù¤ÎÊÝ¸±¶â¼õ¼è¿Í¤ÎÊÑ¹¹
¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÇ°Èê¤Î·úÎ©¤Ï¤³¤ì¤é°ä¸À»ö¹à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢½¾¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¼Éã¿Æ¤Î»×¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
°ä¸À½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡ÖÉÕ¸À»ö¹à¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÉÕ¸À»ö¹à¤Ï°ä¸À¼Ô¤ÎºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¡Åª¸úÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÁêÂ³¿Í¤ä°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤ËµÁÌ³¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¤¿¤Ã¤Æ¤Î´ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·ëÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¾ÈøÉð¾¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¡¦¤¿¤±¤Þ¤µ¡Ë¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¡Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô½Ð¿È¡£ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Ë¤Æ³«¶È¡£Á°¿¦¤Î¿®Â÷¶ä¹Ô°÷»þÂå¤Ë1,000·ï°Ê¾å¤Î°ä¸À¡¦ÁêÂ³¼êÂ³¤¤òÃ´Åö¤·¡¢3,000·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Ë·È¤ï¤ë¡£2022Ç¯¤ËËÌÀÝ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤ò³«½ê¤·¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¡¢°ä¸À»Ù±ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁêÂ³ÌäÂê¤Ë·È¤ï¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÌÜ»Ø¤¹¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Î»ØÆ³¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦È¬È¨ ¹¯Æó¡Ë