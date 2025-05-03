26ºÐ¡¦¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ë¤â»Å»ö¤Ç¹Ô¤±¤º¹æµã¤Î²áµî
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×¡Ê26¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ë¤Û¤ÉÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡8ºÐ¤Î»þ¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£»ÒÌò¤È¤·¤ÆÆüÍË·à¾ì¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯AÁÈ-º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2019Ç¯¡Ë¤ÇÀ¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤ÆÂçÃíÌÜ¡£3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¹¥¤¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢MC¤Î¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Ö¹¥¤¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢Çë¸¶¤Ï¡Ö¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÁ°¤ÇÂçµã¤¤·¤¿¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖÂçµã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇë¸¶¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤«¤ÇÈ¯·ô¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤ÇÀÊÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇÁ°¤ÎÊý¤Ç¡£¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÅÏ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£Âçµã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤¬¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë°ã¤¦Æü¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Çë¸¶¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤ÇÈ¯·ô¤·¤¿¤é¤½¤Î»þ¤è¤êÁ°¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¤â¤¦ËÜÅö¤³¤³¤éÊÕ¡Ê´Ö¶á¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤ÊºÂ¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÂ¤Ã¤ÆåºÎï¤Ê»ÑÀª¤Ç¤ªÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤ªÏÃ»Ç¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ²Î¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢Çë¸¶¤Ï¡Ö²Î¤ï¤ì¤ë²£¤Ë²Ã¼¾´ï¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£