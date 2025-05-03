µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¾ºÃ½ý¤«¤é1Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¼ÂÀï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯À¸³¤¡¡²ÈÂ²¤ÎÁ°¤ÇÉü³è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡ÖÂ©»Ò¤ËÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¡¦²Ð¤Î¹ñ3¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4·³¡Ê3Æü¡¢¥ê¥Ö¥ï¡¼¥¯Æ£ºêÂæµå¾ì¡Ë
¡¡ºòÇ¯1·î¤Ëº¸Â¦Æ¬ÍÕÇ¾ºÃ½ý¤òÉé¤¤¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Ã¤¿°éÀ®¤ÎÀ¸³¤³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é1Ç¯4¥«·î¡£Éü³è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö6ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó2»à¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡½¡£´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¡Ö¤¦¤ë¤Ã¤ÈÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥ê¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é147¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¶¯¿¶¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¼¡¤Îµå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¹ç³Ê¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢º¸¤ÎÂçË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Æ±Ç¯¤Ï1·³¤ËÄÌ»»13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬ºòÇ¯1·î¡¢¼«¼çÎý½¬Ãæ¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±¤Æº¸頰¤ÎÉÕ¶á¤ò¹üÀÞ¡£¡ÖÅÝ¤ì¤Æ¤«¤éÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ë³¦¤Ï¤«¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Æ¼êÂ¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Ç¾ºÃ½ý¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¤½¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡£ÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤¿¡£
¡¡頰¹ü¡Ê¤¤ç¤¦¤³¤Ä¡Ë¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¹çÎ®¡£¤¿¤ÀÊâ¤¯¤³¤È¤â¤¤Ä¤¯¡¢2½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ¤·¤«ÃÞ¸å¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÊ¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ÇÅö¤¿¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡ÖÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Ìîµå¤ÎÃæ·Ñ¤Ï¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¸¡ººÆþ±¡»þ¤Ë²¿¤²¤Ê¤¯Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡á¤Î³èÌö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¡¢4·î22Æü¤«¤é4·³¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤á¤Þ¤¤¤¬¤¢¤ë±Æ¶Á¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡ÊÁö¹¶¼é¤Î¡ËÁ´Éô¤ÎÆ°¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÊ¤ÈÄ¹ÃË¤é²ÈÂ²¤â´ÑÀï¤ËÍè¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¡£·ë²Ì½Ð¤Æ¤â½Ð¤é¤ó¤¯¤Æ¤â¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¡Ê¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ï¡Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡²¿ÅÙ¤âÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿Æü¡¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«¿È¤ÎÂÎ¤ÈàÂÐÏÃá¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÀ¸³¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¡ÊÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ËÂ©»Ò¤ËÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¡£Éã¿Æ¤ÎÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë