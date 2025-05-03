´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡¡ºå¿ÀOB¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÅ¾¿È´õË¾¤Î¡ÖÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡×ÌÀ¤«¤¹¡Ö´ÆÆÄ¤è¤ê¶¹¤Ìç¡×¤ÈÎÏÀâ
¡¡¸µºå¿À¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡Ê46¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºå¿ÀOB¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÅ¾¿È¤ò´õË¾¤¹¤ë°úÂà¸å¤Î¡ÖÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ØËÜ»á¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ä¤¤¤Æ¡Öºå¿ÀOB¤Ï´ØÀ¾¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¸Ø¤ëÈÖÁÈ¡È¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ÏÈ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¨¤¨¡Á¡©¡×¤È¥¶¥ï¤Ä¤¯ÂåÂÇMC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤äÂ¾¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö´ÆÆÄ¤Ã¤Æ12µåÃÄ¤Ç12¿Í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Î5¿Í¡£¶¹¤Ìç¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ABC¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï·îÍËÆü¤ò´ØËÜ»á¡¢²ÐÍËÆü¤ÏÊ¡Î±¹§²ð»á¡¢¿åÍËÆü¤ÏßÀÃæ¼£»á¡¢ÌÚÍËÆü¤ÏÉ°»³¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¶âÍËÆü¤Ïº£À®Î¼ÂÀ»á¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5¿Í¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤¿ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Î»³ºêÉð»Ê»á¤¬¡ÖÁ´Á³¥¨¥ê¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È°Û¤ò¾§¤¨¤ëÃæ¡¢´ØËÜ»á¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÍËÆü¤Ë¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·îÍËÆü¤Ï¶âÍË¡¢ÅÚÍË¡¢ÆüÍË¤Î¾ðÊó¤ò°ìµ¤¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÓ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ïºå¿ÀOB¤¬¡ÈÆÈÀê¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤Î²£¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¾å¤¬¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£