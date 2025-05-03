´Ú¹ñ¡¦ÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤¬¶âÊ¸Þ¬Á°¸ÛÍÑÏ«Æ¯Áê¡Ê73¡Ë¤ò¸øÇ§¸õÊä¤ËÁª½Ð¡¡Íè·î3ÆüÂçÅýÎÎÁªµó
Íè·î¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÇÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ï¶âÊ¸Þ¬Á°¸ÛÍÑÏ«Æ¯Áê¡Ê73¡Ë¤ò¸øÇ§¸õÊä¤ËÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤ÏÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢¶â»á¤¬ÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤È3Æü¸á¸å¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤ËÈ¼¤¤¡¢Íè·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¤Ï¡¢³×¿··ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¸øÇ§¸õÊä¡¦ÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¡Ê60¡Ë¤Î¤Û¤«´Ú×ÜÞ¬Á°¼óÁê¡Ê75¡Ë¤â½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÍûºßÌÀ»á¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º£·î1Æü¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬Íû»á¤Î¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç2¿³¤ÎÌµºáÈ½·è¤òÇË´þº¹¤·Ìá¤·¤È¤·¡¢µÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÊ¸Þ¬»á¤Ï¸øÇ§¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿3Æü¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ç¡ÖÍûºßÌÀÀªÎÏ¤Î¼¹¸¢¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÀªÎÏ¤È¤â¶¯ÎÏ¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢´Ú×ÜÞ¬»á¤È¤Î´Ö¤Ç¸õÊä°ìËÜ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤¬¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£