²ÃÆ£°½ºÚ¡¡·ÝÇ½³¦¤ÎÄ¶ÂçÊªÉ×ºÊ¤«¤é¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¥«¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥Ú¥¢¡Ä´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡×²ÃÆ£Ãã¡Ê82¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£°½ºÚ¡Ê37¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½³¦¤ÎÂçÊªÉ×ºÊ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤óGW¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡Á¡ª¡©»ä¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖGW½éÆü¤Ï½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºâÉÛ¤òÉ×ÉØ¥Ú¥¢¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¿§°ã¤¤¤ÎºâÉÛ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£ºî»ì²È¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯»á¤È¡¢¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¹â°æËãÌ¦»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥«¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥Ú¥¢ºâÉÛ¤Ï½é¡ª¡ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê²ð¸î¤Î³Ø¹»¤Î¼ø¶È¼õ¤±¤Æ²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤â·ó¤Í¤Æ¤¢¤È1¥ö·î´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ«¿©¤Î¼Ì¿¿¤ÈÏ·Ç¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ç³Ø¤ÖÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö³§¤ó¤Ê¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ªµÙ¤ß¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Î¤ªºâÉÛÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªºâÉÛÁÇÅ¨¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ÎÉ¤¤Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£