°¤Éô»í¡Ö¥í¥¹¤Ø¤ÎÆ»³«¤¯¡×¡¡À¤³¦½ÀÆ»¤Ø¡¢°¤Éô°ì¤âµ¤¹ç
¡¡½ÀÆ»¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê6·î¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬3Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¶¯²½¹ç½É¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿52¥¥íµé¤Î°¤Éô»í¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó3»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Áµ»¤òÃæ¿´¤ËÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Æ°¤¤òÈäÏª¡£¡Ö»ý¤ÁÌ£¤Î°ìËÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯½ÀÆ»¤òËº¤ì¤º¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½é¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒÂåÉ½¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç·Î¸Å¡£66¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ï½ªÎ»¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¡¢Ëå¤È¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£