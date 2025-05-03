Èª²ê°é¡õ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì ¡È¶»¥¥å¥óÂÐ·è¡É¤Ç¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¡ÚGirlsAward 2025SS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈª²ê°é¡õÂç¶¶ÏÂÌé¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
±Ç²è¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê6·î20Æü¸ø³«¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÈª¤È⼤¶¶¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Èª¤Ï¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ò¥ª¥ó¡¢Âç¶¶¤Ï²ÖÊÁ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤ËÌÜ°ìÇÕ¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏËË¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÂ·¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¶»¥¥å¥óÂÐ·è¤â¼Â»Ü¡£¡È³¹¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶»¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦Î®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö·¯¤ÎÂç¹¥¤¤¬²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥È¥¯¥Ù¥Ä¤ä¤Ç¡×¤È´°àú¤Ë¥»¥ê¥Õ¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëMC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»³Î¤¤«¤éÀú¤é¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈª²ê°é¡õÂç¶¶ÏÂÌé¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
¢¡Èª²ê°é¡õÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
±Ç²è¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê6·î20Æü¸ø³«¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÈª¤È⼤¶¶¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Èª¤Ï¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ò¥ª¥ó¡¢Âç¶¶¤Ï²ÖÊÁ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤ËÌÜ°ìÇÕ¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏËË¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÂ·¤¨¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û