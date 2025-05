これは本当に新しい何かの幕開けなのだろうか。アジカンの新曲「MAKUAKE」。とてつもなくパワフルで、“これから”を強く感じさせるナンバーである。「MAKUAKE」は2024年夏、横浜BUNTAI 2DAYSでの<ファン感謝祭>で披露されており、その場のオーディエンスを巻き込みながら熱い空間を作った歌。今までの歩みを回想しながらもさらに前に進もうとする自分たちを唄っており、そのドラマ性ともども、とても感動的だ。過去にアジカンから何かを受け取ったことがあるすべての人に突き刺さる曲だと思う。

2025年5月21日(水) 発売CD予約リンク:https://kmu.lnk.to/MKLL_CD【初回生産限定盤[CD+Blu-ray]】KSCL-3580〜3581 2,420円(税抜2,200円)※特典Blu-ray:収録内容は後日改めて【通常盤[CD]】KSCL-3582 1,100円(税抜1,000円)▼収録曲 ※初回・通常共通01. MAKUAKE02. Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)●購入特典・Amazon.co.jp:メガジャケ (CDジャケットの24cm×24僖汽ぅ)・楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダー・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):オリジナルジャケットサイズカード

■<ASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAPAN>



5月31日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜6月01日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜open9:00 / start11:00 / 終演20:30(予定)▼5/31出演者ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / SPECIAL OTHERS ACOUSTIC (JP) / ストレイテナー (JP) / VOICE OF BACEPROT (IDN)▼6/1出演者ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / The Adams (IDN) / BECK (US) / くるり (JP) / YeYe (JP)※主催以下アルファベット順▼席種・アリーナスタンディングブロック指定※ 小学生以下のお子様はアリーナ後方「ファミリーエリア」での観覧となります。・スタンド指定・スタンド着席指定※着席指定席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。・車椅子指定席※スタンド席常設の車椅子席となります。付き添いの方も当チケットの購入が必要となります。※アリーナには車椅子エリアの設置はございません。▼チケット一般 \12,800(税込)U-23サポート \10,800(税込)※ 3歳以上チケット必要※ 0歳〜2歳以下のお子様は膝上鑑賞であればチケット不要で入場可。ただし座席が必要な場合は別途チケットをご購入ください。【イープラス 最終プレオーダー受付】受付期間:5/2(金)18:00〜5/6(火休)23:59受付詳細:https://www.nano-mugenfes.com/