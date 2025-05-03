¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ä´Ç¸î»Õ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¡¡¥¥Ã¥º¥¸¥ç¥Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡¼¯»ùÅç»Ô
Ï¢µÙ¸åÈ¾¡¢¹Ô³ÚÃÏ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¡Ö¥¥Ã¥º¥¸¥ç¥Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥Ø¥¢¥ê¥¹¥È¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬27¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á´Ç¸î»Õ¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿Í·Á¤ò»È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤Êú¤Ã¤³¤Î»ÅÊý¤ò´Ç¸î»Õ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿JAF¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ÎÌÏ·¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼êºÝ¤è¤¯¥¿¥¤¥ä¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ»Å»ö¤òÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½ÊóÂÎ¸³½÷¤Î»Ò¡Ë¡Ö¤¹¤´¤¤µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÂÎ¸³·»Äï¡Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÂÎ¸³½÷¤Î»Ò¡Ë¡Ö¸¶¹Æ¤ÎÊ£»¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤âº£¸å¤ÎÌ´¤Ë°ìÊâ¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¥¥Ã¥º¥¸¥ç¥Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï¤¢¤¹¤Þ¤Ç¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¼¯»ùÅç¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦